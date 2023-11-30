«На Урале губернатор напечатал собственные деньги»: эксперт оценил шансы гражданской войны в РФ
- 30.11.2023, 11:49
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Процесс распада России ускорится.
В России может вспыхнуть региональная гражданская война. И совсем необязательно она начнется на границах с Украиной. Потенциальные зоны риска - Закавказье, Сибирь, Дальний Восток и Урал.
Об этом во время чата на «Главреде» рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Люди младшего поколения живут в парадигме, что Россия – это нечто здоровенное, сверхмощное, непоколебимое. Но я прекрасно помню, как в 90-х годах на Урале губернатор Россель напечатал собственные деньги, как Татарстан и Башкортостан закрывали воздушное пространство для самолетов Аэрофлота, как население Калининграда высказалось за присоединение к Евросоюзу, как был начат процесс создания Дальневосточной народной республики. Поэтому у меня нет страха перед «огромной и непоколебимой» страной», - сказал Тука.
При этом Тука надеется, что ВСУ не будут заходить на территорию России.
«Даже в ночных фантазиях у меня не возникает желания, чтобы Украина оккупировала хотя бы часть Российской Федерации – извините, но на черта оно нам надо, когда своих проблем хватает», - добавил он.