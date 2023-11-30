Капитал сработает: как белорусы еще проявят себя 30.11.2023, 12:05

И огромный хор победивших исполнит «Пагоню» по памяти.

Сяржук Долгушев — не просто музыкант, а один из главных популяризаторов белорусского фольклора. Не многие знают, что именно он был среди создателей «Вольного хора», который в 2020 году (стал одной из движущих сил протестов).

В интервью интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org музыкант рассказал, как белорусы еще проявят себя.

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— В контексте революции 2020 года чаще всего говорят о том, почему не удалось, какие ошибки совершили. Тебя хочу спросить, на твой взгляд, что хорошего произошло?

— Первое, белорусы поверили в себя, белорусы открыли для себя, что есть наша культура, кто мы есть. Часть людей, которых встречаю за границей, говорят: «Я перайшоў на беларускую мову пасля 2020 года». Второе, люди начали больше объединяться, люди начали идти вместе за общей идеей. Самое важное, что они увидели, что их — большинство. Когда города выходили почти все, когда улицы были настолько заполнены людьми. И это люди, которым небезразлична судьба Беларуси. Люди, которые восстали. Люди, которые за то, чтобы наша страна жила лучше.

— Это в белорусах осталось? Капитал сработает еще?

— Есть обида, есть боль, есть закрытость и разочарование. Но внутри сохранилось. Как только будет какой-то толчок — это все снова появится.

— Я задаю этот вопрос всем. Как побеждать?

— Первое — это победа над собой. Сделать определенные усилия, и я это делаю. Каждое утро встаю и составляю список дел, которые надо сделать, большинство этих дел связаны с белорусской культурой. Много проектов, много мероприятий, издательская деятельность, образовательная деятельность. Это и есть моя победа. Моя победа над собой. Потому что временами накатывает и тоска, и бессилие, и момент, когда я хочу вернуться в свою деревню Торчилово, просто погулять по родным местам. Я это не могу сделать. Понимаю, что мою землю оккупировали.

Мне хотелось бы, чтобы мы могли быть там, где нам захочется. Хочу сегодня поехать в деревню — поехал. У меня мечта такая: чтобы мы могли все приезжать на свою землю. Потому что нашу землю отобрали, но она все равно принадлежит нам. Мы носим ее с собой, мы поем наши песни, мы знаем нашу историю и так далее. Этот кусочек нашей родины всегда с нами. Но хочется встретиться на нашей земле. И это будет не только хор, это будет не только оркестр — это будут все белорусы. Тот, кто называет себя белорусом, будет стоять и петь «Пагоню» со слезами и по памяти. Думаю, это самая большая мечта.

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