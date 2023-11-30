«Российские военные повернут оружие против своих командиров» 30.11.2023, 12:07

1,006

Или сделают что-то из того, к чему стремился Пригожин.

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины находит все больше отголосков на территории самой страны-агрессора. Беспилотники периодически атакуют разные города, а взрывы на российских объектах даже вдали от фронта стали уже привычными событиями. Война постепенно переносится туда, откуда она и пришла.

В интервью «Главреду» военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как удары по РФ могут привести к бунту или революции в стране.

— На днях по России был нанесен массированный удар дронами. По данным украинских СМИ, около 35 дронов ударили по связанным с военными действиями объектам в Москве, Подмосковье, Туле и Смоленске. Мы видим, что такие удары достигают определенных результатов. По вашему мнению, существуют ли реальные возможности переноса войны на территорию России, и к каким последствиям это может привести?

— Перенос войны на территорию врага – это один из залогов победы. Нам нужно поражать военные объекты России, среди которых аэродромы, воинские части, склады с оружием, городки, объекты военно-промышленного комплекса. Все, что связано с обеспечением российских войск. Много говорят о психологическом эффекте, но у таких действий, в первую очередь, есть практические последствия. Надо ослаблять противника.

Удары по России рассчитаны на то, чтобы побудить российских военных, участвовавших в мятеже Пригожина, к переменам. Именно они являются группой, которая может совершить определенные действия, связанные со свержением путинского режима и прекращением войны. Когда наносятся удары по военным объектам, российские воины видят, что это не только удачные действия Украины, но и последствия неправильных шагов их руководства, а сама российская армия становится слабее. И тут уже практический эффект должен накладываться на психологический. Мобилизованные и офицеры РФ – не лучшая группа российского общества (хотя где там искать лучших), но она способна делать изменения. Кто воспользуется этими изменениями - вопрос открытый.

Безусловно, тенденция по распространению войны будет продолжаться. Над этим работают. Время от времени мы видим важные результаты, которых будет еще больше. Например, в прошлом году что-то прилетело на авиабазу Энгельс, откуда взлетали стратегические самолеты Ту-95. после этого стратегическая авиация России оказалась за полярным кругом – в Мурманской области на аэродроме Оленья. Удары по вражеской территории эффективны, поэтому чем больше их, тем лучше.

— Чем больше атак по территории России, тем выше вероятность того, что это повлечет бунт или революцию?

— Да. Мобилизованные русские или формирования вроде Шторм-Z могут повернуть оружие против своих командиров или сделают что-то из того, к чему стремился Пригожин. Причем их действия будут уже более удачными. Тогда они заручатся поддержкой и так называемого российского глубинного народа. Общество в России идет за теми, у кого сила. Если оно почувствует, что Путин теряет способность управлять государством, а силовые возможности попадают в руки вооруженных движений, то эти движения и поддержит.

Бунт или революцию в России начнет не кто-то из верхушки или российской оппозиции за границей, которая всех поучает правам человека и либеральным свободам, а кто-либо из тех, кому надоело сидеть в окопах без патронов и идти на штурмы со 100% вероятностью гибели. Эти события начнутся с представителей низов, а дальше уже неизвестно, кто может этим воспользоваться.

— Кто мог бы возглавить протест или бунт? В условиях, когда Россия построила и усилила крепкий репрессивный аппарат, а Пригожина уже нет, сложно представить лидера подобных движений.

— Возможны разные сценарии.

Лидеры рождаются спонтанно. Они созревают, когда происходят события. Я не исключаю, что лидером может стать даже кто-то из Шторм-Z, даже несмотря на то, что их понабирали из тюрем. Это вполне возможно. Может, это будет кто-то из мобилизованных, который заручится поддержкой своих офицеров.

Более того, кто-то из силовиков может подстроить этот сценарий и поддерживать его. Не исключено, что это будет фигура, которая будет претендовать на место Путина – кто-то из его окружения. Будет стоять за кулисами этих процессов и их поддерживать. Ведь и у Пригожина были покровители, например, Суровикин, которого сейчас отправили в Алжир, подальше от Москвы. Обычно такие процессы объединяют определенных людей, а потом они совершают бунты. Это не несколько человек, а круги людей. К тому же стоит отметить, что в рядах военных провели серьезные чистки после завершения бунта Пригожина.

Но очень трудно предсказать, каким будет порог чувствительности относительно количества потерь у россиян и когда это все станет возможным. Прогноз временных рамок революционных событий – дело неблагодарное. Революционные ситуации могут длиться год, а потом все происходит за несколько дней.

— Насколько массовыми должны быть удары по России, чтобы произошли такие события? Или подобного можно достичь и точечными ударами?

— Сами удары не приведут к развитию событий, это лишь часть от всего комплекса мероприятий. Комплекс состоит из определенных элементов, среди которых – увеличение потерь врага. Я имею в виду не подсчет потерь противника и определение порога чувствительности, а уничтожение ресурсов и потенциала врага для ведения войны. Например, успех нашего контрнаступления надо тоже оценивать в этом контексте, а не только по показателям освобождения территорий.

Если у России на определенном участке фронта не хватает танков и бронетехники, она решает свои проблемы с помощью живой силы. Она будет нести все больше потерь, что определенным образом скажется на настроениях в ее войсках. Среди военных начнутся разговоры о нехватке танков, артиллерии и почему их бросают в такие бои.

Например, где-то под Авдеевкой, Купянском или Лиманом одно из подразделений пожалуется на то, что нет ротации и не подвозят боекомплект. В ответ им скажут: по одному складу на оккупированной территории прилетела ракета из HIMARS, по другому – ракета Storm Shadow. А еще глубже, на территории России, взорвали железную дорогу, сошел с рельсов поезд и также прилетело по складу.

Это психологическое давление, и в какой-то момент оно сработает. Надо работать над тем, чтобы такой момент наступил. Нужно максимально давить на врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».