Пропал генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината 30.11.2023, 12:14

Виталий Строгий

На фоне появления информации о задержаниях на предприятии.

Генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината Виталий Строгий пропал из списка руководителей предприятия. Это произошло на протяжении последних четырех дней.

В приемной предприятия «Флагштоку» раздраженный голос секретаря сообщил:

«Виталий Николаевич на больничном, он в больнице лежит».

Ранее 22 ноября о задержаниях на Рогачевском молочноконсервном комбинате сообщили телеграм-каналы.

Виталий Строгий пришел на «Рогачевский МКК» в апреле 2022 года. Ранее с 2013 по 2019 год он руководил ОАО «Щучинский маслосырзавод» до присоединения предприятия к ОАО «Молочный мир». После того, как самостоятельный хозяйствующий субъект стал филиалом Гродненского молокозавода, Виталий Строгий был снят с должности.

Этому предшествовала работа в правоохранительных органах — он был сотрудником ГУБОПиК. Оттуда он сначала перешел в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, где являлся заместителем начальника управления ведомственного контроля и отвечал за проведение ревизий и работу с правоохранительными органами, а затем заместителем директора в Щучинский маслосырзавод.

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