закрыть
30 ноября 2023, четверг, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пропал генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината

  • 30.11.2023, 12:14
Пропал генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината
Виталий Строгий

На фоне появления информации о задержаниях на предприятии.

Генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината Виталий Строгий пропал из списка руководителей предприятия. Это произошло на протяжении последних четырех дней.

В приемной предприятия «Флагштоку» раздраженный голос секретаря сообщил:

«Виталий Николаевич на больничном, он в больнице лежит».

Ранее 22 ноября о задержаниях на Рогачевском молочноконсервном комбинате сообщили телеграм-каналы.

Виталий Строгий пришел на «Рогачевский МКК» в апреле 2022 года. Ранее с 2013 по 2019 год он руководил ОАО «Щучинский маслосырзавод» до присоединения предприятия к ОАО «Молочный мир». После того, как самостоятельный хозяйствующий субъект стал филиалом Гродненского молокозавода, Виталий Строгий был снят с должности.

Этому предшествовала работа в правоохранительных органах — он был сотрудником ГУБОПиК. Оттуда он сначала перешел в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, где являлся заместителем начальника управления ведомственного контроля и отвечал за проведение ревизий и работу с правоохранительными органами, а затем заместителем директора в Щучинский маслосырзавод.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс