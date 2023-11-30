Пропал генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината
- 30.11.2023, 12:14
На фоне появления информации о задержаниях на предприятии.
Генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината Виталий Строгий пропал из списка руководителей предприятия. Это произошло на протяжении последних четырех дней.
В приемной предприятия «Флагштоку» раздраженный голос секретаря сообщил:
«Виталий Николаевич на больничном, он в больнице лежит».
Ранее 22 ноября о задержаниях на Рогачевском молочноконсервном комбинате сообщили телеграм-каналы.
Виталий Строгий пришел на «Рогачевский МКК» в апреле 2022 года. Ранее с 2013 по 2019 год он руководил ОАО «Щучинский маслосырзавод» до присоединения предприятия к ОАО «Молочный мир». После того, как самостоятельный хозяйствующий субъект стал филиалом Гродненского молокозавода, Виталий Строгий был снят с должности.
Этому предшествовала работа в правоохранительных органах — он был сотрудником ГУБОПиК. Оттуда он сначала перешел в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, где являлся заместителем начальника управления ведомственного контроля и отвечал за проведение ревизий и работу с правоохранительными органами, а затем заместителем директора в Щучинский маслосырзавод.