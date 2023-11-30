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Какие дома можно купить в «белорусской Швейцарии»

  • 30.11.2023, 13:29
Какие дома можно купить в «белорусской Швейцарии»

Стоят недорого.

Иметь свой домик рядом с горнолыжным курортом — дорогое удовольствие. Даже если речь идет про Логойск и Силичи — «белорусскую Швейцарию», облюбованную лыжниками и сноубордистами. Realt нашел в продаже сразу несколько любопытных домов в соседних СТ, в которых можно жить круглый год. И стоят они недорого — можно даже на двушку в Минске обменять.

СТ «Фантазия-Силичи», Логойское направление, 25 км от МКАД

Садовое товарищество находится в 3 километрах от горнолыжных трасс в Силичах.

Здесь на продажу выставили деревянный дом, построенный в 2021 году. Общая площадь — 88 квадратов. Фасад покрашен в нарядный белый, на крыше — мягкая черепица.

Центр дома занимает двухсветная гостиная-кухня с высотой потолка 4,5 метра и панорамными окнами. Также имеются две уютные спальни, ванная комната и санузел.

Интерьер стильный, с хорошей мебелью и бытовой техникой (включены в стоимость).

К дому со стороны заднего двора примыкает большая, полностью оборудованная для отдыха терраса (85 м2).

Отапливается дом электрокотлом с модульным датчиком, позволяющим управлять удаленно с помощью мобильного телефона. Вода из собственной скважины. Канализация – местная.

Во дворе установлена баня-бочка, беседка и хозблок для хранения инвентаря. А еще бассейн и теннисный стол (всепогодный Double Fish). На участке сделано автоматическое освещение.

8 соток огорожено, на въезде установлены откатные ворота, вымощена парковка. Сделан ландшафтный дизайн, газон, дорожки, высажены туи.

Стоимость — 89 000 долларов.

СТ «Надежда», Логойское направление, 36 км от МКАД

Это довольно новое товарищество рядом с деревней Ребрище и примерно на одинаковом расстоянии от горнолыжных склонов в Силичах и Логойске. Вокруг леса, холмы и лес.

Можете не сомневаться — домов с более оригинальной архитектурой в округе не найдете. Он построен в стиле «А-фрейм» — скаты его крыши являются и стенами. Но это не советский вариант дачи-шалаша — он комфортный, довольно просторный и полностью пригодный к проживанию в любое время года.

Дом двухуровневый, общая площадь — 64 м2. Главный фасад остеклен от пола до конька крыши. На первом этаже расположены гостиная-кухня с камином, санузел с душевой, комната. Под самой крышей — вторая спальня.

Дом расположен на участке в 10 соток. На нем имеются костровая зона с очагом и мангалом, патио-беседка с садовой мебелью, дровник и хозпостройка. А так же баня (3×2 метра) с парной зоной и душевой.

Пространство вокруг дома похоже на рощу — растут большие березы и сосны.

За все это просят 81 800 долларов.

СТ «Виола», Логойское направление, 25 км от МКАД

Отличное место для загородной жизни в окружении живописной природы белорусской Швейцарии. До Силичей всего 3 километра.

Дом построен для круглогодичного проживания в 2015 году. Общая площадь — 78 квадратов.

Стены у него деревянные, построен по технологии двойного бруса — стены собираются из профилированного бруса технической сушки, внутри — утеплитель. На крыше — двухслойная мягкая черепица.

В доме удобная планировка: большая гостиная-кухня с выходом на террасу, две спальни, просторный санузел и котельная.

Имеются все необходимые коммуникации: газ, центральный водопровод, местная канализация.

Участок 8,3 сотки, ровный и ухоженный, огорожен забором, установлены откатные ворота.

За этот дом просят 89 000 долларов. Владельцы готовы к торгу, рассмотрят предложение по обмену на двушку в Минске.

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