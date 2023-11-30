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В Московской области РФ парализовано движение поездов

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  • 30.11.2023, 13:36
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В Московской области РФ парализовано движение поездов

В ГУР назвали причину.

В Московской области Российской Федерации парализовано движение поездов на двух участках из-за пожара на железнодорожных объектах.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на территории государства-агрессора учащаются сбои в работе железной дороги.

«Серьезные осложнения логистики из-за задержки поездов на территории в РФ вызваны выводом из строя железнодорожных релейных шкафов», - говорится в сообщении ГУР в социальной сети Facebook.

В связи с этим отмечается, что в последние дни ноября 2023 года на важных участках российской железной дороги в Московской области сгорели два объекта.

Речь идет о релейном шкафу вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района и релейном шкафу вблизи населенного пункта Артемьево городского округа Домодедово.

«В результате специального мероприятия, реализованного совместно с движением сопротивления, движение поездов на указанных участках было парализовано», - уточняется в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что «огонь, хаос и паралич на российской железной дороге ― еще одно следствие российской преступной войны против Украины».

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