ВСУ уничтожили базу операторов дронов армии РФ в Херсонской области
30.11.2023, 13:49
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Мощный взрыв на левом берегу Днепра показали на видео.
Аэроразведчики из группы «Птицы Мадяра» и бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ уничтожили место базирования вражеских операторов дронов вблизи села Новые Лагеря Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
«Уничтожение логова операторов дронов российских войск из группы «Судный день». На видео - работа «Птиц Мадяра» совместно с 36-й бригадой морской пехоты юго-западнее Новых Лагерей, левый берег Херсонской области», - говорится в комментарии к видео.
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