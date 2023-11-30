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ВСУ уничтожили базу операторов дронов армии РФ в Херсонской области

  • 30.11.2023, 13:49
  • 1,186
ВСУ уничтожили базу операторов дронов армии РФ в Херсонской области

Мощный взрыв на левом берегу Днепра показали на видео.

Аэроразведчики из группы «Птицы Мадяра» и бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ уничтожили место базирования вражеских операторов дронов вблизи села Новые Лагеря Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Уничтожение логова операторов дронов российских войск из группы «Судный день». На видео - работа «Птиц Мадяра» совместно с 36-й бригадой морской пехоты юго-западнее Новых Лагерей, левый берег Херсонской области», - говорится в комментарии к видео.

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