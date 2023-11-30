закрыть
30 ноября 2023, четверг, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В визовых вопросах белорусы чрезвычайно упорные и целеустремленные»

  • 30.11.2023, 13:51
  • 1,040
«В визовых вопросах белорусы чрезвычайно упорные и целеустремленные»

Истории тех, кто пошел на очередную попытку получить «шенген».

Получить «шенген» белорусам по-прежнему непросто. Представители турфирм говорят о немалом количестве отказов. Кого-то это расстраивает, а кто-то, услышав «нет» в ответ, не опускает руки и идет в визовый центр или к консулу снова.

«Зеркало» поговорило с людьми, которые уже несколько раз безрезультатно подавались на визы, но не теряют надежды.

В целях безопасности имена собеседников изменены.

Две попытки: «Мы не уверены в цели вашей поездки»

Павел из Гродненской области планирует уехать в Польшу, чтобы работать водителем. В октябре — ноябре он дважды подавался на рабочую визу и получал отказы. В планах испытать судьбу еще раз.

— Мне кажется, польский «шенген» самый востребованный, — говорит собеседник. — По остальным странам я даже не узнавал информацию.

Полтора года назад у мужчины уже была годовая польская виза. В стране-соседке он трудился водителем. Рассказывает, что тогда у него было приглашение от фирмы, куда он устроился, оно и упростило оформление документов.

— Я отработал чуть больше трех месяцев, потом вернулся в Беларусь и по своим моментам в Польшу больше не ездил. Не получалось, — отмечает он. — И все — виза закончилась.

Сейчас Павел снова в поисках работы. По его наблюдениям, в Польше вариантов больше, чем в Беларуси. Пока ищет вакансию, параллельно пробует сделать визу. Дважды за помощью обращался к посредникам, которых нашел в Telegram.

— В октябре они записали меня [в очередь] на визу и сделали документы, которых не хватало, — рассказывает собеседник, отмечая, что услуга стоила 300 рублей. — Приглашения [от работы] у меня не было, поэтому в Telegram нашел человека, заказал у него, и они оформили [его мне] через польскую фирму. Стоило это сто долларов (311 рублей по курсу Нацбанка на 30 ноября. — Прим. ред.).

Еще примерно 305 рублей заплатил за страховку и услуги визового центра.

Подался и дней через девять получил ответ. В нем отказ по 10-му пункту.

— Дословную формулировку не помню, но если своими словами, то «мы не уверены в цели вашей поездки», — рассказывает собеседник о причинах отказа и отмечает, что в ноябре решил испытать удачу снова. — У меня есть несколько знакомых, которым [при получении рабочих виз] тоже приходил отказ. Тогда к приглашению они высылали еще ходатайство от польского работодателя. В нем фирма объясняла, что им очень нужен этот специалист, и просила дать ему визу.

10-й пункт звучит так: имеются обоснованные сомнения по поводу достоверности сделанных вами заявлений о цели вашего пребывания на территории Польши в связи с имеющимися доказательствами или объективными обстоятельствами, указывающими на то, что цель поездки может быть иной, чем было заявлено.

По совету друга Павел решил попробовать и этот вариант. Обратился к посреднику, который делал ему приглашение. Ходатайство ему написали бесплатно. Заплатить пришлось только за то, чтобы ему во второй раз поймали слот в очереди на запись в визовом центре. Стоило это все те же 300 рублей.

И снова пришел отказ. Все по тому же 10-му пункту.

— Расстроен, конечно, жаль времени, потраченных денег. Но через пару месяцев попробую снова, — сдержанно описывает свои эмоции мужчина и признается, что готов еще на несколько попыток. — Когда-то ведь должно повезти.

Три отказа на семью: «Попробуем еще раз, если нет, то все»

За два последних месяца семье минчанки Анастасии паспорта с отказами в визах курьер привозил трижды. Один раз маме, два — сыну.

— Этой весной мы с мужем подавались на польские деловые визы. Ему дали на несколько лет, а мне на полгода. Мы сильно удивились, потому что основания у нас были одинаковые, — рассказывает собеседница. — Осенью, когда моя виза закончилась, я собрала документы снова, но в ноябре пришел полный отказ. Причина — недостоверная информация для пребывания в стране. Хотя документы у нас были настоящие, заверенные в Польше.

В Беларуси у Анастасии свое дело. Польскую визу, говорит, она делала, чтобы искать новых бизнес-партнеров. Это, отмечает, указано во всех ее документах. Кроме того, она хотела увидеться с друзьями и родными, которые живут в стране-соседке. Собрать и подготовить нужные бумаги ей помогало агентство. За это минчанка заплатила 600 рублей и где-то 200 в самом визовом центре.

— Еще до того, как завезла документы в визовый центр, второй отказ в визе пришел ребенку, поэтому была уверена, что и мне дадут такой же ответ. Хотя, когда это действительно случилось, расстроилась, — не скрывает эмоций собеседница. — Хотелось перед Новым годом «шенген». Жалко времени и денег. Так вышло, что мне и сыну мы собирали документы параллельно, и в один месяц на оформление у нас ушло около тысячи долларов (3110 рублей).

Мальчику семья дважды пыталась сделать польскую культурную визу. Оба раза — в октябре. Ребенок занимается в творческом кружке, и на «шенген» он подавался от организации, где занимается. От них и планировалась поездка за границу. От родителей требовались только свидетельство о рождении сына, свидетельство о браке, официальное разрешение на выезд ребенка за границу. Кроме того, им нужно было записать мальчика в визовый центр на подачу. Мама с папой обратились к человеку, который «ловит» слоты. Его услуги стоили 350 рублей.

Через семь дней семья получила паспорт сына с отказом. Причина — пункт 10. Родители на это отреагировали просто: «Ну ладно». Тогда, вспоминает Анастасия, визы в кружке не получили где-то половина от всех подавшихся ребят.

— [В сентябре в Польше] были визовые разбирательства. Мы подумали, может, из-за этого они (польская сторона. — Прим. ред.) сделали показательный процесс, что мы даем визы не всем. Буквально через пару дней нам снова «словили» очередь (услуга стоила 350 рублей. — Прим. ред.), и мы подали документы ребенка. И опять пришел отказ. Причина та, что и в первый раз, — продолжает Анастасия. — Мы очень удивились. Знакомые, которые работают с документами на визы, тоже. Впервые они слышали о том, что ребенку дважды отказали в культурной визе. Особенно если учесть, что у мужа шенген на несколько лет.

Сейчас у семьи такой план. В ближайшее время Анастасия определится, будет ли она подавать апелляцию. А дальше несколько вариантов. Один из них — попробовать получить «шенген» другой страны. Второй — податься на польскую рабочую визу. Основания для этого, говорит собеседница, у нее есть. А дальше, в зависимости от того, как решится ситуация мамы, семья определится, что делать с ребенком.

— Попробуем податься [на польскую визу] еще раз, если нет, то все. Жалко денег и времени, — объясняет Анастасия и говорит, что если надумает делать третью попытку, то только через другую страну. — И то если убедят, что вариант стопроцентный. А то строишь планы, надеешься, а в итоге все рушится.

Эксперт: «В визовых вопросах белорусы чрезвычайно упорные и целеустремленные»

В августе — октябре 2023-го мониторинговый проект visastat.online изучил кейсы более 1700 белорусов, которые подавались на туристический и гостевой «шенген» через визовые центры, посольства и консульства. По данным проекта, больше всего отказов их респондентам дала Польша (31% «нет»), на втором месте Греция (28%), на третьем Испания (8%).

— Стоит отметить, статистика отказов по Польше на старте выдачи данных виз (в сентябре 2023-го. — Прим. ред.) была очень высокой, сейчас она снизилась. Но проект считает усредненные за три месяца данные, — делает важную оговорку Александр Либер, руководитель мониторингового проекта visastat.online. — Как правило, чаще всего люди получают отказы из-за того, что их мотивация поездки, отраженная в документах, не слишком убедительна для консульства или посольства. Например, у человека недостаточно обоснований цели и условий поездки и пребывания или мало средств.

При этом, говорит эксперт, многие, кто получил «нет», переподаются. В визовых вопросах, шутит собеседник, белорусы чрезвычайно упорные и целеустремленные. Встречаются и те, кто пытает удачу много раз подряд.

— Истории с двумя или тремя подачами не редкость, — продолжает Александр Либер. — Порой отрицательный результат люди получают из-за того, что неудачно выбирают порядок стран, куда обращаются после отказа. Например, Греция или Испания после отказов в визах других регионов, вероятнее всего, «шенген» тоже не откроют. Комбинация «отказ Греция + отказ Испания» встречается довольно часто. А вот Италия или в особенности Германия не так строги к ответам предыдущих государств.

Среди визовых историй бывают и уникальные случаи. Например, Александр знаком с человеком, который вскоре будет подаваться пятый раз. И это с мая.

— У человека был отказ по туристическим визам Греции, Франции и по гостевой Польши. На последний из случаев он подал апелляцию, и снова отрицательный ответ. Прямо сейчас ему назначена дата подачи на итальянский туристический «шенген», — перечисляет специалист и говорит, что его тронуло бесстрашие этого белоруса. — Человек уверен, что в его истории все в порядке: нет ни сомнительного прошлого, намеков на эмиграцию, зато есть деньги и сильная мотивация. Вообще этот случай может стать прецедентом. Внимательно за ним наблюдаю. И если он окажется успешным, мы сможем сделать какие-то глубинные выводы и, опираясь на них, давать подсказки другим людям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс