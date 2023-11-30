«В визовых вопросах белорусы чрезвычайно упорные и целеустремленные» 30.11.2023, 13:51

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Истории тех, кто пошел на очередную попытку получить «шенген».

Получить «шенген» белорусам по-прежнему непросто. Представители турфирм говорят о немалом количестве отказов. Кого-то это расстраивает, а кто-то, услышав «нет» в ответ, не опускает руки и идет в визовый центр или к консулу снова.

«Зеркало» поговорило с людьми, которые уже несколько раз безрезультатно подавались на визы, но не теряют надежды.

В целях безопасности имена собеседников изменены.

Две попытки: «Мы не уверены в цели вашей поездки»

Павел из Гродненской области планирует уехать в Польшу, чтобы работать водителем. В октябре — ноябре он дважды подавался на рабочую визу и получал отказы. В планах испытать судьбу еще раз.

— Мне кажется, польский «шенген» самый востребованный, — говорит собеседник. — По остальным странам я даже не узнавал информацию.

Полтора года назад у мужчины уже была годовая польская виза. В стране-соседке он трудился водителем. Рассказывает, что тогда у него было приглашение от фирмы, куда он устроился, оно и упростило оформление документов.

— Я отработал чуть больше трех месяцев, потом вернулся в Беларусь и по своим моментам в Польшу больше не ездил. Не получалось, — отмечает он. — И все — виза закончилась.

Сейчас Павел снова в поисках работы. По его наблюдениям, в Польше вариантов больше, чем в Беларуси. Пока ищет вакансию, параллельно пробует сделать визу. Дважды за помощью обращался к посредникам, которых нашел в Telegram.

— В октябре они записали меня [в очередь] на визу и сделали документы, которых не хватало, — рассказывает собеседник, отмечая, что услуга стоила 300 рублей. — Приглашения [от работы] у меня не было, поэтому в Telegram нашел человека, заказал у него, и они оформили [его мне] через польскую фирму. Стоило это сто долларов (311 рублей по курсу Нацбанка на 30 ноября. — Прим. ред.).

Еще примерно 305 рублей заплатил за страховку и услуги визового центра.

Подался и дней через девять получил ответ. В нем отказ по 10-му пункту.

— Дословную формулировку не помню, но если своими словами, то «мы не уверены в цели вашей поездки», — рассказывает собеседник о причинах отказа и отмечает, что в ноябре решил испытать удачу снова. — У меня есть несколько знакомых, которым [при получении рабочих виз] тоже приходил отказ. Тогда к приглашению они высылали еще ходатайство от польского работодателя. В нем фирма объясняла, что им очень нужен этот специалист, и просила дать ему визу.

10-й пункт звучит так: имеются обоснованные сомнения по поводу достоверности сделанных вами заявлений о цели вашего пребывания на территории Польши в связи с имеющимися доказательствами или объективными обстоятельствами, указывающими на то, что цель поездки может быть иной, чем было заявлено.

По совету друга Павел решил попробовать и этот вариант. Обратился к посреднику, который делал ему приглашение. Ходатайство ему написали бесплатно. Заплатить пришлось только за то, чтобы ему во второй раз поймали слот в очереди на запись в визовом центре. Стоило это все те же 300 рублей.

И снова пришел отказ. Все по тому же 10-му пункту.

— Расстроен, конечно, жаль времени, потраченных денег. Но через пару месяцев попробую снова, — сдержанно описывает свои эмоции мужчина и признается, что готов еще на несколько попыток. — Когда-то ведь должно повезти.

Три отказа на семью: «Попробуем еще раз, если нет, то все»

За два последних месяца семье минчанки Анастасии паспорта с отказами в визах курьер привозил трижды. Один раз маме, два — сыну.

— Этой весной мы с мужем подавались на польские деловые визы. Ему дали на несколько лет, а мне на полгода. Мы сильно удивились, потому что основания у нас были одинаковые, — рассказывает собеседница. — Осенью, когда моя виза закончилась, я собрала документы снова, но в ноябре пришел полный отказ. Причина — недостоверная информация для пребывания в стране. Хотя документы у нас были настоящие, заверенные в Польше.

В Беларуси у Анастасии свое дело. Польскую визу, говорит, она делала, чтобы искать новых бизнес-партнеров. Это, отмечает, указано во всех ее документах. Кроме того, она хотела увидеться с друзьями и родными, которые живут в стране-соседке. Собрать и подготовить нужные бумаги ей помогало агентство. За это минчанка заплатила 600 рублей и где-то 200 в самом визовом центре.

— Еще до того, как завезла документы в визовый центр, второй отказ в визе пришел ребенку, поэтому была уверена, что и мне дадут такой же ответ. Хотя, когда это действительно случилось, расстроилась, — не скрывает эмоций собеседница. — Хотелось перед Новым годом «шенген». Жалко времени и денег. Так вышло, что мне и сыну мы собирали документы параллельно, и в один месяц на оформление у нас ушло около тысячи долларов (3110 рублей).

Мальчику семья дважды пыталась сделать польскую культурную визу. Оба раза — в октябре. Ребенок занимается в творческом кружке, и на «шенген» он подавался от организации, где занимается. От них и планировалась поездка за границу. От родителей требовались только свидетельство о рождении сына, свидетельство о браке, официальное разрешение на выезд ребенка за границу. Кроме того, им нужно было записать мальчика в визовый центр на подачу. Мама с папой обратились к человеку, который «ловит» слоты. Его услуги стоили 350 рублей.

Через семь дней семья получила паспорт сына с отказом. Причина — пункт 10. Родители на это отреагировали просто: «Ну ладно». Тогда, вспоминает Анастасия, визы в кружке не получили где-то половина от всех подавшихся ребят.

— [В сентябре в Польше] были визовые разбирательства. Мы подумали, может, из-за этого они (польская сторона. — Прим. ред.) сделали показательный процесс, что мы даем визы не всем. Буквально через пару дней нам снова «словили» очередь (услуга стоила 350 рублей. — Прим. ред.), и мы подали документы ребенка. И опять пришел отказ. Причина та, что и в первый раз, — продолжает Анастасия. — Мы очень удивились. Знакомые, которые работают с документами на визы, тоже. Впервые они слышали о том, что ребенку дважды отказали в культурной визе. Особенно если учесть, что у мужа шенген на несколько лет.

Сейчас у семьи такой план. В ближайшее время Анастасия определится, будет ли она подавать апелляцию. А дальше несколько вариантов. Один из них — попробовать получить «шенген» другой страны. Второй — податься на польскую рабочую визу. Основания для этого, говорит собеседница, у нее есть. А дальше, в зависимости от того, как решится ситуация мамы, семья определится, что делать с ребенком.

— Попробуем податься [на польскую визу] еще раз, если нет, то все. Жалко денег и времени, — объясняет Анастасия и говорит, что если надумает делать третью попытку, то только через другую страну. — И то если убедят, что вариант стопроцентный. А то строишь планы, надеешься, а в итоге все рушится.

Эксперт: «В визовых вопросах белорусы чрезвычайно упорные и целеустремленные»

В августе — октябре 2023-го мониторинговый проект visastat.online изучил кейсы более 1700 белорусов, которые подавались на туристический и гостевой «шенген» через визовые центры, посольства и консульства. По данным проекта, больше всего отказов их респондентам дала Польша (31% «нет»), на втором месте Греция (28%), на третьем Испания (8%).

— Стоит отметить, статистика отказов по Польше на старте выдачи данных виз (в сентябре 2023-го. — Прим. ред.) была очень высокой, сейчас она снизилась. Но проект считает усредненные за три месяца данные, — делает важную оговорку Александр Либер, руководитель мониторингового проекта visastat.online. — Как правило, чаще всего люди получают отказы из-за того, что их мотивация поездки, отраженная в документах, не слишком убедительна для консульства или посольства. Например, у человека недостаточно обоснований цели и условий поездки и пребывания или мало средств.

При этом, говорит эксперт, многие, кто получил «нет», переподаются. В визовых вопросах, шутит собеседник, белорусы чрезвычайно упорные и целеустремленные. Встречаются и те, кто пытает удачу много раз подряд.

— Истории с двумя или тремя подачами не редкость, — продолжает Александр Либер. — Порой отрицательный результат люди получают из-за того, что неудачно выбирают порядок стран, куда обращаются после отказа. Например, Греция или Испания после отказов в визах других регионов, вероятнее всего, «шенген» тоже не откроют. Комбинация «отказ Греция + отказ Испания» встречается довольно часто. А вот Италия или в особенности Германия не так строги к ответам предыдущих государств.

Среди визовых историй бывают и уникальные случаи. Например, Александр знаком с человеком, который вскоре будет подаваться пятый раз. И это с мая.

— У человека был отказ по туристическим визам Греции, Франции и по гостевой Польши. На последний из случаев он подал апелляцию, и снова отрицательный ответ. Прямо сейчас ему назначена дата подачи на итальянский туристический «шенген», — перечисляет специалист и говорит, что его тронуло бесстрашие этого белоруса. — Человек уверен, что в его истории все в порядке: нет ни сомнительного прошлого, намеков на эмиграцию, зато есть деньги и сильная мотивация. Вообще этот случай может стать прецедентом. Внимательно за ним наблюдаю. И если он окажется успешным, мы сможем сделать какие-то глубинные выводы и, опираясь на них, давать подсказки другим людям.

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