«Никогда не делала в Беларуси такие процедуры под наркозом» 30.11.2023, 14:07

иллюстративное фото

Белоруска сравнила, как проводят гигиеническую чистку зубов в Бресте и Белостоке.

Елена (имя изменено) привыкла регулярно делать чистку зубов. Перед отъездом из Беларуси девушка в последний раз проходила процедуру в обычной районной поликлинике Бреста, но приём был платным. Обосновавшись в польском Белостоке, Елена записалась на ту же процедуру в частную стоматологию. По просьбе MOST она сравнила условия и цены в Беларуси и Польше.

— Первое, что удивило в Бресте — это скрипучее кресло и тусклое освещение. До того я проходила лечение и профилактику в Минске, и мне было с чем сравнить. А во время самой чистки зубов меня периодически просили полоскать полость рта. Ничего необычного, если бы не одно «но»: у меня тогда спросили, взяла ли я с собой салфетки, чтобы вытирать лицо.

Второй шок — это то, как врач районной поликлиники обращалась с инструментами: неаккуратно, быстро и больно. Но и стоило это в сравнении с минскими ценами недорого — всего 60 рублей.

Но главное — это послевкусие. Оно у меня было в прямом смысле кровавым. Десна кровоточила ещё некоторое время после окончания процедуры, а следующие 3–4 дня я могла есть только мягкую еду, детские пюре например.

«Ого, всё так технологично!»

В Белостоке стоматолога я искала через знакомых. Хотела русскоговорящего, потому что по-польски пока говорю не очень хорошо.

Первая мысль, которая возникла в голове, когда попала на приём: «Ого, всё так технологично!». Это не реакция на обилие технологий здесь — скорее, удивление, что многого из этого не было в поликлинике в Беларуси.

Осмотр стоматолога обошёлся в 100 злотых. На нём выяснилось, что часть пломбы куда-то исчезла и её желательно заменить в ближайший месяц-полтора.

Записалась на очередную чистку. И тут выяснилось, что в Польше профессиональную гигиену полости рта делает не врач-стоматолог, как мы привыкли, а гигиенист. Увидев на моём лице удивление и шок, врач заверила, что всё будет хорошо.

Гигиенистка с порога начала задавать вопросы. Спрашивала, как давно я делала чистку, какую предпочитаю и зачем пришла к ней. Вопросы с большего были понятны, но ответить я в силу незнания польского не могла — пришлось переходить на английский. К счастью, эта улыбчивая женщина могла поддержать беседу.

Мне надели очки, специальную накидку, чтобы не испачкать одежду, и попросили кричать, если почувствую боль.

Сначала процедура ничем не отличалась от того, что мне делали в хорошей минской стоматологии. Удаление камней и очищение зубов от налёта — эти манипуляции мне были знакомы.

«Никогда не делала в Беларуси такие процедуры под наркозом»

Потом гигиенистка спросила, нужна ли мне анестезия. Я снова удивилась, но от укола отказалась: никогда не делала в Беларуси такие процедуры под наркозом. А потом стало ясно, почему поступило такое предложение. Инструменты, которыми работала женщина, сильно отличались от привычных мне. Один, например, был похож на пемзу. Им гигиенистка невероятно быстро вычищала остатки камней между зубов. Это доставляло боль и неприятные ощущения.

Вся чистка (включая время беседы) длилась всего 30 минут. Это намного меньше, чем было в Беларуси. И при этом дороже — 350 злотых без покрытия гель-фтором. Оказалось, что в Польше это отдельная процедура, которую не делают по умолчанию. Стоит она ещё 100–150 злотых.

Как мне объяснили, связано это с так называемыми «интернетными заговорами». Слухи гласят, что фтор может навредить, особенно детям. Ещё зубы могут не покрыть гель-фтором после чистки, если в ближайшее время планируется лечение зубов. Это аргументируется исследованием, которое доказало, что фтор ухудшает адгезию пломбы. Об этом мне позже рассказал врач.

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