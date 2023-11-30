СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру 30.11.2023, 14:13

Названа причина.

Служба безопасности Украины провела обыски в помещениях Почаевской лавры (Тернопольская область). Представители правоохранительных органов посетили территорию религиозного объекта утром в четверг, 30 ноября.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. По их данным, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры. Пресс-служба СБУ позже подтвердила обыски и заявила, что они состоялись в рамках уголовного производства о причастности руководства Почаевской лавры к разжиганию национальной розни и ненависти.

На сайте монастыря ранее появилась публикация, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ МП подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от России.

Экспертиза подтвердила наличие в тексте высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть.

В рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Все действия проходят в рамках действующего законодательства, подчеркнула СБУ. Ведомство «придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины».

Добавим, что мужской монастырь Свято-Успенская Почаевская лавра принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

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