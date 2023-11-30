Театральный критик: «Море Кристины» — потрясающая работа
- 30.11.2023, 14:14
У Беларуси появился еще один талантливый актер с режиссерскими способностями.
В варшавском театре «Komuna Warszawa» состоялся показ спектакля «Море Кристины», посвященного первым дням протестов в Беларуси.
Преподаватель кафедры межкультурных исследований Центральной и Восточной Европы Варшавского университета, театральный критик Андрей Москвин поделился впечатлениями от пьесы в своем «Фейсбуке»:
— Сходил на белорусскую пьесу «Море Кристины». Великие белорусские актеры. Режиссер – Андрей Новик. Сюжет – работа всей команды. Это история первых нескольких дней во время протестов в августе 2020 года. На сцене две группы героев: те, кто вышел на протест и оказался в тюрьме (четыре человека), и тюремные надзиратели (тоже четыре человека).
Первые четверо несут свет, добро, позитив, вторые – это люди агрессии, силы, зла. Их противостояние становится движущей силой постановки. Хочется отметить удачный выбор места действия. Все происходит в спортивном зале (театр «Komuna Warszawa» находится в бывшем здании школы — прим. ред.) – это отсылка к тому, что происходило в первые дни протестов. Участников протестов часто содержали в спортивных залах, там же их мучали и избивали.
Спектакль создан как музыкальное произведение, в котором присутствует несколько тем, каждая из которых развивается и пересекается одна с другой. Время от времени можно услышать красивое женское пение, которое снимает напряжение и переносит место действия в другое измерение. Потрясающая работа. Браво, Андрей Новик! У нас появился еще один талантливый актер с режиссерскими способностями.