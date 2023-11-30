В России взлетели продажи ботокса 4 30.11.2023, 14:21

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С чем это связано?

Продажи ботокса и его аналогов в России выросли за последние два года в три раза. Если в 2021 году они составляли 307,6 тыс. упаковок, то за январь — октябрь 2023 года показатель вырос до 960,5 тыс.

Это следует из данных систем маркировки «Честный знак», которые публикует РБК.

В денежном выражении продажи ботулотоксинов за два года выросли в два раза — с 1,7 млрд до 3,4 млрд руб.

При этом в структуре продаж заметно увеличилась доля аптек — на текущий момент на их долю приходится уже треть всего рынка ботокса в стране. По итогам десяти месяцев этого года через аптеки было реализовано 302,4 тыс. упаковки против 213,9 тыс. годом ранее и 120,8 тыс. в 2021 году.

Помимо непосредственно «Ботокса», который производит американская фармкомпания Abbvie, в России зарегистрирован ряд аналогичных препаратов от локальных и зарубежных производителей.

По данным DSM Group, собирающей статистику с 45 тыс. российских аптек, то есть примерно половины рынка, наибольшие темпы роста продаж продемонстрировал препарат «Релатокс». Это средство выпускает структура «Ростеха». Объем его реализации в натуральном выражении увеличился на 185% за год.

Также на 42% выросли продажи препарата «Ксеомин» немецкой Merz. Вместе с тем продажи непосредственно «Ботокса» прекратилась, поскольку выпускающая его американская Abbvie прекратила поставки в Россию из-за войны в Украине.

Увеличение продаж ботулотоксинов в аптеках связано с ростом нелегальных косметических услуг, которые уже составляют 40% от всего объема рынка, говорит директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины (НАКЭМ) Александр Терентьев.

Использование ботулотоксинов «сугубо врачебная процедура», которая требует профессиональных медицинских знаний, в том числе в анатомии и фармакологии, отмечает Терентьев. Он также добавил, что в рамках законодательства медицинские учреждения обязаны закупать эти лекарственные препараты исключительно у фармкомпаний.

Даже если человек приобрел лекарство самостоятельно в аптеке, в клинике не могут его использовать, пояснил эксперт. По его словам, препараты группы ботулотоксинов можно хранить только при 2–8 градусах по Цельсию, в том числе при транспортировке. Если же нарушить этот режим, лекарство станет непригодным для использования, заключил Терентьев.

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