«На подарки нам надо 1550 рублей» 30.11.2023, 14:34

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Белорусы поделились секретом, как распределяют новогодние траты.

Новогодние праздники не наступают внезапно: все же многие понимают, что декабрь — это месяц, в котором тратится много денег (из-за этого в январе многим приходится ужиматься в финансовом плане).

Читатели onliner.by поделились полезным советом, который поможет не испытывать финансовую боль — покупать подарки за несколько месяцев до 31 декабря.

«Мы большая дружная семья, поэтому делаем много подарков»

У Татьяны большая дружная семья с большим количеством родственников, все праздники обычно отмечают вместе и обмениваются презентами. Поэтому список для покупок получился внушительным:

подарок Татьяне — 350 рублей;

палатка для мужа — 200 рублей;

сыну Lego от родителей — 120 рублей, от Деда Мороза Infiniti — 200 рублей;

погремушки для дочки — 30 рублей;

презенты для друзей сына — 7×10 = 70 рублей;

тарелки сестре — 40 рублей;

для племянников — по 30 рублей = 90 рублей;

для сестры мужа и двух дочек — 70 + 50 + 50 = 170 рублей;

фильтр для воды родителям — до 200 рублей;

подарок для крестного папы — 40 рублей;

коллеге мужа — 40 рублей.

Итого 1550 рублей. Кое-что из списка было куплено еще в октябре.

— Мы с мужем давно определились: у нас большие траты на праздники, потратить большую сумму за один декабрь мы не можем. Поэтому уже третий год мы начинаем закупаться еще в октябре.

Где прятать подарки, чтобы их не нашли хотя бы дети? Этот вопрос решился следующим образом: некоторые коробки муж Татьяны забирает на работу и хранит их до праздников там.

— Вам когда-нибудь удавалось сэкономить за счет того, что вы покупаете подарки еще с осени?

— Нет, но бывало такое, что ребенок попросил игрушку на Новый год, а в декабре ее уже нигде не найти. Теперь такой проблемы для нас нет.

«Это позволяет избежать головной боли»

Алексей научился заранее покупать новогодние подарки еще со времен школы:

— Делать сюрпризы близким я начал еще с 14—15 лет. Откуда брал деньги? Мне кто-то дарил их, либо я кому-то помогал, и мне за это немного платили. Зная, что потом денег может не быть, новогодние подарки я закупал сразу, как только мог, начиная с осени.

Пакеты и коробки Алексей не прячет от близких, и они в курсе, что в этих упаковках находятся презенты для них. Никого это не смущает.

Парень говорит, что заблаговременная подготовка к празднику позволяет экономить не только деньги, а еще и нервные клетки: в декабре, когда в магазинах толпы людей, он может расслабиться.

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