закрыть
30 ноября 2023, четверг, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Z-психушка

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 30.11.2023, 14:40
  • 4,794
Z-психушка

Об этом не напишет ни один военкор.

В украинских СМИ встретилась цифра, что в одной только Винницкой области бизнес, переехавший с востока Украины заплатил 200 млн гривен налогов. В область переехало 377 предприятий из регионов, охваченных войной.

Наглядный результат путинской «денацификации» - разрушение экономики русскоязычных областей востока Украины, где проживало много пророссийских граждан, и по сути индустриализация западных регионов, куда теперь бегут производства, рабочие места и налоги с востока. Там сейчас несмотря на войну - экономический подъем.

Z-психушка в очередной раз добилась ровно противоположных результатов от тех, что провозглашала. Но об этом не напишет ни один военкор.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс