Z-психушка Телеграм-канал «Сеятель ветра»

30.11.2023, 14:40

4,794

Об этом не напишет ни один военкор.

В украинских СМИ встретилась цифра, что в одной только Винницкой области бизнес, переехавший с востока Украины заплатил 200 млн гривен налогов. В область переехало 377 предприятий из регионов, охваченных войной.

Наглядный результат путинской «денацификации» - разрушение экономики русскоязычных областей востока Украины, где проживало много пророссийских граждан, и по сути индустриализация западных регионов, куда теперь бегут производства, рабочие места и налоги с востока. Там сейчас несмотря на войну - экономический подъем.

Z-психушка в очередной раз добилась ровно противоположных результатов от тех, что провозглашала. Но об этом не напишет ни один военкор.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».