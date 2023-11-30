Z-психушка
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 30.11.2023, 14:40
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Об этом не напишет ни один военкор.
В украинских СМИ встретилась цифра, что в одной только Винницкой области бизнес, переехавший с востока Украины заплатил 200 млн гривен налогов. В область переехало 377 предприятий из регионов, охваченных войной.
Наглядный результат путинской «денацификации» - разрушение экономики русскоязычных областей востока Украины, где проживало много пророссийских граждан, и по сути индустриализация западных регионов, куда теперь бегут производства, рабочие места и налоги с востока. Там сейчас несмотря на войну - экономический подъем.
Z-психушка в очередной раз добилась ровно противоположных результатов от тех, что провозглашала. Но об этом не напишет ни один военкор.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»