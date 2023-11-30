Американец выиграл $2 миллиона в лотерею, следуя совету друга
- 30.11.2023, 14:45
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Что тот ему сказал?
Американец из штата Массачусетс выиграл в лотерею благодаря совету друга. Именно она принесла ему победу в 2 миллиона долларов, пишет UPI.
Майкл Сильва рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса свою поразительную историю победы.
Сначала мужчина выиграл 50 долларов за 10-долларовым билетом и спросил товарища, что ему делать с выигрышем.
«Все или ничего. Иди по крупному или иди домой», – ответил друг.
Тогда Майкл решил потратить свой выигрыш на скретч-билет $50 Billion Dollar Extravaganza.
Именно он оказался счастливым и принес американцу главный приз в 2 миллиона долларов.