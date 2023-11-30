закрыть
30 ноября 2023, четверг, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американец выиграл $2 миллиона в лотерею, следуя совету друга

  • 30.11.2023, 14:45
  • 2,170
Американец выиграл $2 миллиона в лотерею, следуя совету друга

Что тот ему сказал?

Американец из штата Массачусетс выиграл в лотерею благодаря совету друга. Именно она принесла ему победу в 2 миллиона долларов, пишет UPI.

Майкл Сильва рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса свою поразительную историю победы.

Сначала мужчина выиграл 50 долларов за 10-долларовым билетом и спросил товарища, что ему делать с выигрышем.

«Все или ничего. Иди по крупному или иди домой», – ответил друг.

Тогда Майкл решил потратить свой выигрыш на скретч-билет $50 Billion Dollar Extravaganza.

Именно он оказался счастливым и принес американцу главный приз в 2 миллиона долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс