Американец выиграл $2 миллиона в лотерею, следуя совету друга 30.11.2023, 14:45

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Что тот ему сказал?

Американец из штата Массачусетс выиграл в лотерею благодаря совету друга. Именно она принесла ему победу в 2 миллиона долларов, пишет UPI.

Майкл Сильва рассказал представителям государственной лотереи Массачусетса свою поразительную историю победы.

Сначала мужчина выиграл 50 долларов за 10-долларовым билетом и спросил товарища, что ему делать с выигрышем.

«Все или ничего. Иди по крупному или иди домой», – ответил друг.

Тогда Майкл решил потратить свой выигрыш на скретч-билет $50 Billion Dollar Extravaganza.

Именно он оказался счастливым и принес американцу главный приз в 2 миллиона долларов.

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