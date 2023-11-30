Украинский генерал рассказал о неоднократных унижениях Путина 30.11.2023, 14:53

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Это не могло остаться без последствий.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его близкие являются для российских спецслужб целью №1, поскольку ГУР под руководством Буданова не раз унизило российского диктатора Владимира Путина.

Противники используют разные методы, - не только диверсии, но и отравления, рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в эфире программы «Аргумент».

«Эта практика распространена не только на внутренних политических оппонентов Путина в России, но и так же за рубежом. И, к сожалению, мы сегодня имеем тоже констатацию, что была попытка, скажем так, убийства, и, возможно, это связано с последствиями, которые они ожидали - дестабилизация внутренней обстановки в Украине», - сказал он.

Кондратюк заявил, что «на протяжении последнего времени именно ГУР… под руководством Кирилла Буданова лично неоднократно унизил Путина… Именно с ГУРа полетели первые, скажем так, беспилотники, которые ударили по аэродромам «второй армии мира» на территории России, именно они ударили по Кремлю…». По его словам, «такие вещи для Путина, безусловно, не могли остаться без последствий».

«Сегодня Кирилл Буданов и его близкое окружение безусловно являются целями и объектами №1 для российских спецслужб», - предупредил бывший глава СВР. Генерал-лейтенант также сообщил, что на руководителя ГУР МО уже «было несколько десятков покушений».

28 ноября стало известно, что Марианна Буданова пережила отравление - в ее организме нашли тяжелыми металлы (ртуть и мышьяк). Кроме того, были отравлены несколько сотрудников ГУР Минобороны Украины. Ведомство само занимается расследованием этих преступлений.

Валерий Кондратюк говорил, что отравлены были нескольких высокопоставленных сотрудников украинского ГУР - руководители подразделений, которые ответственны за операции, что проводились на территории РФ. По его мнению, к совершению отравлений причастны российские спецслужбы.

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