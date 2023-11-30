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Экс-президент Казахстана Назарбаев признался в многоженстве

  • 30.11.2023, 15:03
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Экс-президент Казахстана Назарбаев признался в многоженстве

Политик впервые написал об этом в мемуарах.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о наличии у него второй семьи. Признание опубликовано в мемуарах политика, сообщает Orda.

По словам Назарбаева, он познакомился со своей второй женой Асель Исабаевой в конце 1990-х годов. Сначала он увидел ее во время поездки в Талдыкорган: она была в числе тех, кто встречал его у трапа самолета. «Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой», — написал Назарбаев.

Затем он прочитал в газете, что Исабаева завоевала Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан» и решил ее разыскать. Это произошло в 1999 году, в то время ей было 19 лет, а ему — 59. По словам Назарбаева, «и в облике, и в мыслях» девушки он «увидел много качеств, которые искал, а главное — избавился от тянувшегося годами душевного одиночества».

В итоге они заключили брак «по мусульманскому обычаю». По данным СМИ, на церемонии присутствовал и нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который был одним из четырех свидетелей.

Исабаева родила Назарбаеву двух сыновей: Таумана в 2005 году и Байкена в 2008-м. После появления на свет первого сына он решил обо всем рассказать своей официальной жене Саре, с которой заключил брак в 1962 году. Назарбаев утверждает, что она «поняла и простила» его. В мемуарах он пишет, что благодарен Саре, которая является матерью трех его дочерей Дариги, Динары и Алии, за то, что она «была рядом в часы самых тяжких испытаний».

«Вот так, друзья. Я выложил перед вами всю правду. Что вы на это скажете — дело ваше. Это — жизнь. Есть одна неопровержимая истина. Истина о том, что сердцу не прикажешь», — заключил Назарбаев.

Впоследствии Асель Исабаева сменила фамилию на Курманбаева. Она основала Фонд развития балета и национального танца и Фонд поддержки и развития художественной гимнастики Казахстана. В настоящее время является арт-директором театра «Астана Балет». Ее имя фигурирует в расследовании об офшорных схемах «Архив Пандоры». В нем говорится, что Исабаева получила $30 млн от компании, принадлежащей семье Владимира Ни, который был доверенным помощником ее мужа.

Бывший аким Алматы Виктор Храпунов и бывший зять Назарбаева, ныне покойный Рахат Алиев утверждали, что у политика есть и третья жена — Гульнара Ракишева, которая познакомилась с главой государства, когда работала стюардессой «Беркута» — специального авиаотряда президента Казахстана.

Алиев рассказывал, что отношения бортпроводницы и Назарбаева «были особенно тесными в 1996 году» — на тот момент ей было 26 лет. В итоге Ракишева стала вице-президентом авиакомпании «Эйр Астана, а ее отец — заместителем министра обороны по тыловому обеспечению. Позже она основала несколько компаний. Среди них — Sergio Group, которая занимается продажей мебели и посуды иностранных брендов, ее годовой доход составляет 4-6 млрд тенге.

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