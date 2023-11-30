закрыть
30 ноября 2023, четверг, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Обычно сам дизайнер предлагает деньги за то, чтобы его костюм или платье были на конкурсе»

  • 30.11.2023, 15:12
«Обычно сам дизайнер предлагает деньги за то, чтобы его костюм или платье были на конкурсе»

Белоруска уехала в Америку и шьет костюмы для участниц конкурса «Мисс Вселенная».

Шить красивые наряды могилевчанка Катя Суздалева начала еще в Беларуси, пишет citydog.io. Но делать показы у девушки здесь не получалось. 20 лет назад она переехала в Америку по программе Work and travel. В этом году Катя сшила костюм для одной из участниц конкурса «Мисс Вселенная», который прошел 18 ноября.

Про творчество в Беларуси: «Сказать, что мне было обидно, – ничего не сказать. Я очень хорошо усвоила тот урок»

– До переезда в Америку я закончила два курса иняза в Минске, – должна была быть учительницей английского языка, – рассказывает Катя Суздалева. – При этом я всю жизнь шила для себя: несколько раз пыталась делать показы в Беларуси, но не складывалось. И один эпизод особенно сыграл роль в том, что я перестала заниматься творчеством в родной стране.

На первом курсе я сделала коллекцию вечерних платьев в университете на вечере первокурсников. Сама придумала дизайны, сама сшила, нашла моделей, организовала примерки, репетиции, – все шло по плану. Художественный руководитель, – тот, кто курировал концерт, – был доволен. Показ даже сделали частью финального номера: певец исполняет песню, и под нее выходят мои модели. В конце, естественно, должна была выйти я как дизайнерка.

И вот за день до концерта мне организатор говорит, что планы поменялись: в роли дизайнера выйдет он, а я, если хочу, – могу убрать кого-то из девочек-моделей и выйти вместо нее. При этом нигде не будет говориться, что дизайнер – я. А если меня это не устраивает, то показа не будет вообще.

Сказать, что мне было обидно, – ничего не сказать. За ночь я сшила еще одно платье и вышла в нем в качестве одной из моделей. Конечно, я очень хорошо усвоила тот урок.

Про переезд в Америку: «Свою первую неделю в Америке я ночевала на улице, на лавочке. То есть фактически была бездомной»

В Америку Катя прилетела одна: никого тут не знала, при себе у нее было 40$, но она точно знала, что будет как та лягушка барахтаться лапками, пока не собьет масло.

– Первое время было сложно: работала по 70-80 часов в неделю – мыла посуду, убирала дома, работала официанткой. Тогда еще не было Viber и What’s up, поэтому звонить приходилось по карточкам. Связывалась с родителями раз в неделю, рассказывала, как все у меня отлично и что я такая занятая, поэтому не звоню. На самом деле банально не было денег.

Из хорошего: мне помогали эмигранты, которые находились в такой же ситуации. Кто-то денег одалживал, кто-то рассказывал, где бесплатно еду раздают. Свою первую неделю в Америке я ночевала на улице, на лавочке. То есть фактически была бездомной.

Несмотря на все это, я безумно благодарна Америке за возможности, которые она мне подарила. Со временем я пошла учиться в университет, получила два высших образования: бухгалтера и маркетолога.

Про путь дизайнера и костюм для конкурса «Мисс Вселенная»: «Обычно сам дизайнер предлагает деньги за то, чтобы его костюм или платье были на конкурсе»

Первую свою вещь Катя сшила в 13 лет из маминой наволочки – на ней был красивый рисунок. Потом стала перешивать старые вещи своих родителей – так и училась. В Америке, признается наша героиня, первые несколько лет было не до творчества.

– Чуть позже стала шить для себя, постепенно – для друзей, потом для друзей друзей. И в какой-то момент мне стали звонить незнакомые люди и заказывать наряды. Я в тот момент заканчивала учебу и решила, что стоит попробовать сделать из этого бизнес.

– А как вышло, что вы создали костюм для конкурса «Мисс Вселенная-2023», который прошел в Сальвадоре?

– С одной стороны все произошло случайно: я этого хотела, но зная, как устроен этот бизнес, не особо надеялась. С другой стороны, не совсем случайно, так как мои костюмы уже побеждали на других конкурсах красоты в Америке.

В большинстве случаев дизайнер выступает как спонсор, то есть сам дизайнер предлагает деньги за то, чтобы его костюм или платье были на конкурсе. Это как своего рода реклама. Я этого делать не собиралась, поэтому считала, что у меня мало шансов когда-нибудь шить костюм на «Мисс Вселенную».

Но так вышло, что я знакома с одной из владелец конкурса: она захотела, чтобы я делала костюм для ее участницы из Гайаны, хотя другие дизайнеры предлагали ей деньги за эту возможность. Но она захотела работать именно со мной. Вот так и получилось: вроде случайно, а вроде и нет.

– Как долго вы работали над созданием костюма?

– Создать его было несложно. Сложно продумать, как разобрать, чтобы потом опять собрать, как конкурсантка может его надеть. Костюм ведь тяжелый, как он пройдет в дверь сцены, как не сломается при перевозке? Так что самым сложным оказалась именно логистика, особенно доставка костюма на место.

Из материалов чего только я не использовала: ткани, картон, фоамеран, кожа, бумага, фольга, пайетки, кристаллы, елочные игрушки, бисер, гвозди, пластик, клей, проволока. Плюс на конкурсе есть ограничения по дизайну: что можно и чего нельзя. Также ограничения по размеру, по времени, когда и как он должен быть готов. У них много правил, которым надо было следовать.

– В каких еще конкурсах вы принимали участие и над чем работаете сейчас?

– До этого мои костюмы выигрывали на Miss United States, Mrs. American, Mrs. United States, Mrs. United Nations – и так далее. Я шила платья для жен американских футболистов, звезд из реалити шоу Real Housewives, Challenge, 90 Day Fiancé и других, а еще для певицы Анастасии Стоцкой, жены хоккеиста Александра Овечкина Насти Овечкиной, жены хоккеиста Димы Орлова Варвары Орловой.

Недавно я создала новый бренд купальников: так как живу в Майами, хочу попробовать себя в этом. Со временем в планах открыть магазин. Также буду продолжать шить платья и костюмы для клиентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс