«Обычно сам дизайнер предлагает деньги за то, чтобы его костюм или платье были на конкурсе» 30.11.2023, 15:12

Белоруска уехала в Америку и шьет костюмы для участниц конкурса «Мисс Вселенная».

Шить красивые наряды могилевчанка Катя Суздалева начала еще в Беларуси, пишет citydog.io. Но делать показы у девушки здесь не получалось. 20 лет назад она переехала в Америку по программе Work and travel. В этом году Катя сшила костюм для одной из участниц конкурса «Мисс Вселенная», который прошел 18 ноября.

Про творчество в Беларуси: «Сказать, что мне было обидно, – ничего не сказать. Я очень хорошо усвоила тот урок»

– До переезда в Америку я закончила два курса иняза в Минске, – должна была быть учительницей английского языка, – рассказывает Катя Суздалева. – При этом я всю жизнь шила для себя: несколько раз пыталась делать показы в Беларуси, но не складывалось. И один эпизод особенно сыграл роль в том, что я перестала заниматься творчеством в родной стране.

На первом курсе я сделала коллекцию вечерних платьев в университете на вечере первокурсников. Сама придумала дизайны, сама сшила, нашла моделей, организовала примерки, репетиции, – все шло по плану. Художественный руководитель, – тот, кто курировал концерт, – был доволен. Показ даже сделали частью финального номера: певец исполняет песню, и под нее выходят мои модели. В конце, естественно, должна была выйти я как дизайнерка.

И вот за день до концерта мне организатор говорит, что планы поменялись: в роли дизайнера выйдет он, а я, если хочу, – могу убрать кого-то из девочек-моделей и выйти вместо нее. При этом нигде не будет говориться, что дизайнер – я. А если меня это не устраивает, то показа не будет вообще.

Сказать, что мне было обидно, – ничего не сказать. За ночь я сшила еще одно платье и вышла в нем в качестве одной из моделей. Конечно, я очень хорошо усвоила тот урок.

Про переезд в Америку: «Свою первую неделю в Америке я ночевала на улице, на лавочке. То есть фактически была бездомной»

В Америку Катя прилетела одна: никого тут не знала, при себе у нее было 40$, но она точно знала, что будет как та лягушка барахтаться лапками, пока не собьет масло.

– Первое время было сложно: работала по 70-80 часов в неделю – мыла посуду, убирала дома, работала официанткой. Тогда еще не было Viber и What’s up, поэтому звонить приходилось по карточкам. Связывалась с родителями раз в неделю, рассказывала, как все у меня отлично и что я такая занятая, поэтому не звоню. На самом деле банально не было денег.

Из хорошего: мне помогали эмигранты, которые находились в такой же ситуации. Кто-то денег одалживал, кто-то рассказывал, где бесплатно еду раздают. Свою первую неделю в Америке я ночевала на улице, на лавочке. То есть фактически была бездомной.

Несмотря на все это, я безумно благодарна Америке за возможности, которые она мне подарила. Со временем я пошла учиться в университет, получила два высших образования: бухгалтера и маркетолога.

Про путь дизайнера и костюм для конкурса «Мисс Вселенная»: «Обычно сам дизайнер предлагает деньги за то, чтобы его костюм или платье были на конкурсе»

Первую свою вещь Катя сшила в 13 лет из маминой наволочки – на ней был красивый рисунок. Потом стала перешивать старые вещи своих родителей – так и училась. В Америке, признается наша героиня, первые несколько лет было не до творчества.

– Чуть позже стала шить для себя, постепенно – для друзей, потом для друзей друзей. И в какой-то момент мне стали звонить незнакомые люди и заказывать наряды. Я в тот момент заканчивала учебу и решила, что стоит попробовать сделать из этого бизнес.

– А как вышло, что вы создали костюм для конкурса «Мисс Вселенная-2023», который прошел в Сальвадоре?

– С одной стороны все произошло случайно: я этого хотела, но зная, как устроен этот бизнес, не особо надеялась. С другой стороны, не совсем случайно, так как мои костюмы уже побеждали на других конкурсах красоты в Америке.

В большинстве случаев дизайнер выступает как спонсор, то есть сам дизайнер предлагает деньги за то, чтобы его костюм или платье были на конкурсе. Это как своего рода реклама. Я этого делать не собиралась, поэтому считала, что у меня мало шансов когда-нибудь шить костюм на «Мисс Вселенную».

Но так вышло, что я знакома с одной из владелец конкурса: она захотела, чтобы я делала костюм для ее участницы из Гайаны, хотя другие дизайнеры предлагали ей деньги за эту возможность. Но она захотела работать именно со мной. Вот так и получилось: вроде случайно, а вроде и нет.

– Как долго вы работали над созданием костюма?

– Создать его было несложно. Сложно продумать, как разобрать, чтобы потом опять собрать, как конкурсантка может его надеть. Костюм ведь тяжелый, как он пройдет в дверь сцены, как не сломается при перевозке? Так что самым сложным оказалась именно логистика, особенно доставка костюма на место.

Из материалов чего только я не использовала: ткани, картон, фоамеран, кожа, бумага, фольга, пайетки, кристаллы, елочные игрушки, бисер, гвозди, пластик, клей, проволока. Плюс на конкурсе есть ограничения по дизайну: что можно и чего нельзя. Также ограничения по размеру, по времени, когда и как он должен быть готов. У них много правил, которым надо было следовать.

– В каких еще конкурсах вы принимали участие и над чем работаете сейчас?

– До этого мои костюмы выигрывали на Miss United States, Mrs. American, Mrs. United States, Mrs. United Nations – и так далее. Я шила платья для жен американских футболистов, звезд из реалити шоу Real Housewives, Challenge, 90 Day Fiancé и других, а еще для певицы Анастасии Стоцкой, жены хоккеиста Александра Овечкина Насти Овечкиной, жены хоккеиста Димы Орлова Варвары Орловой.

Недавно я создала новый бренд купальников: так как живу в Майами, хочу попробовать себя в этом. Со временем в планах открыть магазин. Также буду продолжать шить платья и костюмы для клиентов.

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