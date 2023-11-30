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Очередная схема мошенников: белорусам сообщают о денежной компенсации

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  • 30.11.2023, 15:28
  • 2,782
Очередная схема мошенников: белорусам сообщают о денежной компенсации

Будьте бдительны.

Верховный суд Беларуси предупредил о новом виде мошенничества. Предостережение опубликовала пресс-служба судейского органа. Человеку сообщают, что он признан потерпевшим по уголовному делу и ему присудили компенсацию. Вот только чтобы ее получить, надо оплатить судебные расходы.

«Обращаем ваше внимание на появление разновидности мошенников, которые пытаются действовать от имени государственных органов, намеренно вводя вас в заблуждение, сообщая по телефону ложную информацию о якобы причитающейся от имени суда выплате денежной компенсации», — говорится в сообщении.

В Верховном суде рассказали, что мошенники сообщают о том, что человек или его родные были признаны потерпевшими по уголовному делу и теперь суд выплачивает денежную компенсацию.

Подвох в том, что для получения денежных средств предлагается оплатить судебные расходы — на самом деле, это очередная схема мошенничества.

Напомним, мошенники постоянно осваивают новые методы и схемы обмана белорусов: например, убеждают людей в том, что на руках нельзя хранить много наличных, а их излишек просят положить на указанный ими счет. Кроме того, аферисты вышли на новый уровень — теперь они звонят по видеосвязи из кабинета и с удостоверением.

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