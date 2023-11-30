Прилетели приветы и к Шойгу Сергей Романов, planeta.press

30.11.2023, 15:27

Флешмоб потенциальных российский вдов подхватили с радостью.

У войны не женское лицо, говорите? Вот только российская власть кого только на войну не тянет. Тут вам и зеки, и сатанисты, и каннибалы (иногда – три в одном). Срочники, контрактники, лысые, волосатые. И вот добрались до прекрасной половины человечества. Уже на войне номинально слабый пол планируют превратить в фурий. Согласны, конечно, не все. Иной вдове холодильник или «Лада» за погибшего мужа, конечно, в радость, но есть и те жены, которые любят своих все еще живых «чмобиков».

Даже написали Telegram-манифест. В заголовок поста можно спокойно вынести слова «Нас на*бали и вас на*бут». Простите за нецензурную лексику, но из песни слов не выкинешь. Ярко, доходчиво, злободневно. В обращении его авторы обратили внимание на то, что Путин, мягко говоря, врунишка. Еще 8 марта прошлого года на всю страну всем женщинам обещал, что никого из мужчин из резерва на войну мобилизовать не будут. Справятся, мол, профессионалы. Не справились, профессиональная армия в полях Украины полегла, а Путину от своих слов отказываться не впервой. Работа такая. Хорошо, что вспомнили очередной ложь диктатора.

Прилетели приветы и к Шойгу. Так, напоминают, что они не скот и что «деньгами забросать не получиться». А что с него. Он просто под козырек у Главного берет.

Флешмоб потенциальных вдов подхватили с радостью. Россияне теперь разъезжают на авто с наклейками с этой самой матерной фразой, которая имеет все шансы стать крылатой.

За женщин «вписались» даже депутаты Госдумы разной степени одиозности. О проблеме, мол, знаем, посодействуем. Вот только обе палаты парламента у нас, мягко говоря, для галочки.

Все решает только вышеупомянутый совсем не джентльмен. И если раньше на фронт тянули представителей «женских» профессий: медсестер, кухарок, парикмахеров, а непосредственно воевать шли уж совсем отбитые представители прекрасного пола, то теперь Кремль прошел вразнос. А также подконтрольные ему группировки футбольных фанатов-нацистов. Сейчас некоторые из них воюют под печально известным «брендом» «Эспаньола». Которые по-своему трактуют роль «девушек на секторе». На видео одну из таких «амазонок» даже снабжают наградным ножом. В случае попадания в плен знаешь, что делать.

Но эти дамы «футболистами» хоть как-то подготавливаются. Что, в целом, не отменяет «мясной» характер штурмов российскими войсками украинских позиций.

А теперь следите за руками: «Эспаньола» входит в состав ЧВК «Редут», а уже «Редут» во главе со свадебным генералом подчиняется Росгвардии.

Хотя какая теперь разница в этом хитросплетении ведомств. На «СВО» уже давно набирают снайперов, а теперь и штурмовицы подоспели.

На острие таких атак российской армии теперь гендерное равенство в самой извращенной форме.

А Путин всегда прикрывался женщинами и детьми. Только в разгар аннексии Крыма он ставил их впереди солдат. В реалиях полномасштабной войны против Украины женщины идут на штурмы с мужиками. Которых тщетно пытаются вернуть их родные. Пока жен и матерей забрасывают деньгами, но не ровен час, когда и они пойдут «защищать» Россию на чужой украинской земле.

Сергей Романов, planeta.press

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