В России сожгли авто вдовы генерала, который «был на похоронах Путина»
- 30.11.2023, 15:51
- 3,322
Он также выступал с резкой критикой Медведева.
Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что неизвестные подожгли автомобиль вдовы известного антикоррупционного деятеля генерал-полковника Владимира Мамаева, заявлявшего, что он лично побывал на похоронах Владимира Путина.
В полицию обратилась москвичка Ольга Давыдова, которая заявила, что под покровом ночи некто пытался подпалить ее Форд.
Женщина давно работает инструктором по плаванию, однако она не раздумывая предположила - за что ей могли отомстить таким образом.
Поджог иномарки Давыдова связывает с деятельностью ее покойного мужа, отца ее детей генерал-полковника Владимира Мамаева. Видный общественный деятель, создавший «Комиссию по борьбе с коррупцией», много лет занимался «разоблачением» политиков, чиновников и бизнесменов, которых называл «золотыми унитазами».
Он выступал с резкой критикой Медведева и Путина, участвовал в «расследованиях», связанных со строительством дорог, растратами в Спецстрое и многим другим.
Также в свои речах генерал заявлял, что лично присутствовал на похоронах президента Путина, после чего к управлению страны был допущен двойник.
Впрочем, эта теория быстро заглохла, а самого Мамаева назвали «ряженным», его деятельность - обычным вымогательством. В 2015-м он умер, однако какое-то время структура Комиссии продолжала действовать по заведенным генералом принципам.
Вероятно, призраки прошлого решили напомнить о себе вдове Мамаева, которая также помогала супругу в его «расследованиях».