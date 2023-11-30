В России сожгли авто вдовы генерала, который «был на похоронах Путина» 30.11.2023, 15:51

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Он также выступал с резкой критикой Медведева.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что неизвестные подожгли автомобиль вдовы известного антикоррупционного деятеля генерал-полковника Владимира Мамаева, заявлявшего, что он лично побывал на похоронах Владимира Путина.

В полицию обратилась москвичка Ольга Давыдова, которая заявила, что под покровом ночи некто пытался подпалить ее Форд.

Женщина давно работает инструктором по плаванию, однако она не раздумывая предположила - за что ей могли отомстить таким образом.

Поджог иномарки Давыдова связывает с деятельностью ее покойного мужа, отца ее детей генерал-полковника Владимира Мамаева. Видный общественный деятель, создавший «Комиссию по борьбе с коррупцией», много лет занимался «разоблачением» политиков, чиновников и бизнесменов, которых называл «золотыми унитазами».

Он выступал с резкой критикой Медведева и Путина, участвовал в «расследованиях», связанных со строительством дорог, растратами в Спецстрое и многим другим.

Также в свои речах генерал заявлял, что лично присутствовал на похоронах президента Путина, после чего к управлению страны был допущен двойник.

Впрочем, эта теория быстро заглохла, а самого Мамаева назвали «ряженным», его деятельность - обычным вымогательством. В 2015-м он умер, однако какое-то время структура Комиссии продолжала действовать по заведенным генералом принципам.

Вероятно, призраки прошлого решили напомнить о себе вдове Мамаева, которая также помогала супругу в его «расследованиях».

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