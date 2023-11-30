Белоруска поставила подпись несуществующего человека и получила два выходных 30.11.2023, 16:02

История получила неожиданное продолжение.

Работница брестского ЖЭСа сама себе продлила больничный на два дня. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета судэкспертиз.

Все началось с обращения представительницы ЖЭСа в правоохранительные органы: она сообщила о подозрениях в том, что сотрудница принесла больничный лист с признаками подделки. Этот больничный забрали для исследования судебными экспертами.

Работницу ЖЭСа опросили. Она призналась, что сама себе продлила больничный, потому что хотела тем самым скрыть прогул. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь.

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