«Самые теплые места в белорусской медицине занимают сынки и дочки разных шишек» 30.11.2023, 16:04

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Алексей Носов

Фото: «Белсат»

Врач остро высказался о нововведениях Минздрава.

Минздрав начал понижать цены на стоматологические услуги в Беларуси. Исполняющий обязанности заведующего стоматологическим отделением Копыльской центральной районной поликлиники Владимир Дворецки заявил, что несогласен с решением чиновников. Обосновывая свою позицию, доктор отметил, что цены и так низкие. Он привел примеры: ацеталовый протез — в районе 360 рублей, пластмассовая коронка — 50-55 рублей, простой съемный протез — от 165 рублей.

Кто прав в этой ситуации? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским врачом Алексеем Носовым.

— Рынок прав. Стоматология — это бизнес и ремесло, которое должно окупаться. Ведь кроме человеческого труда тут используются и материалы. Цена на услуги формируется определенным количеством факторов — стоимость исходников, всякие затраты на электричество, воду и так далее, а также работу людей.

Если властям подвластна магия, с помощью которой они могут повелевать цифрами, может, что-то и получится.

Возможно, власти привыкли, что когда в Беларуси что-то строится, цемента, к примеру, нужно 40%, а песка 60%. Но они ведь дают 90% песка и 10% цемента. Власти думают, что можно везде так: украсть, положить в карман.

У нас же в большинстве своем государственная стоматология, бюджетная. Материалы закупаются извне. Если же сократить количество украденных денег, то получится цены как-то снизить. Вы ведь понимаете, что любой продукт, который продается в Беларуси, продается после отката. Деньги идут в чей-то карман, есть коррупционные схемы на уровне Минздрава. На это просто закрывают глаза.

Убыток же будет терпеть непосредственно государство. В определенный момент ресурс исчерпается и будет сложно оказывать даже ту медицинскую помощь, которая есть сейчас.

Власти хотят решить все по принципу: «Экономика, стой, раз, два! Налево!» Так это не работает. Мозг должен применяться.

— Какие последствия для белорусской стоматологии вы видите?

— Предугадать сложно. Качество, естественно, упадет. Повторюсь, если «цемент будут мешать с песочком», будут пломбы и вставные зубы выпадать.

Лучше бы власти влезли и поменяли систему здравоохранения. Это возможно. У нас уже есть готовая схема, мы лишь ждем и искренне надеемся, что когда здравый смысл возобладает, ей воспользуются. Все проще простого. Есть страны, где прекрасно сочетаются страховая и платная медицина, нужна лишь небольшая адаптация.

— Врачам, поступающим в ординатуру, придется отрабатывать после обучения не менее пяти лет. Какие последствия это будет иметь для белорусской медицины?

— Во-первых, все зависит от того, какие условия труда созданы для человека. Если он едет куда-то, отрывается от своих корней, ему нужно как-то жить.

Если у него будет жилье, хорошая зарплата, на которую он сможет жить, а не существовать, медик там и останется. Однако мы видим, что люди не удовлетворены условиями. Медики будут или сразу уходить, или через какое-то время. Будут за границу уезжать, становится медицинскими представителями, уходить из профессии.

Стоит отметить, что самые теплые места в белорусской медицине занимают сынки и дочки «шишек». Не важно, умеют они что-то делать или нет.

Да, есть звезды и люди, которые сами себя сделали, но их не так много. В поселки городского типа и маленькие городки же будут отправлять тех, у кого нет такого блата.

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