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Белорусские компании в Польше, Литве и Латвии выручили почти два миллиарда евро

  • 30.11.2023, 16:06
Белорусские компании в Польше, Литве и Латвии выручили почти два миллиарда евро

Лидирует по количеству компаний и выручке Польша.

Обнародованы результаты исследования о миграции белорусского бизнеса с 2020 года. Из этих данных выходит, что на сентябрь 2023 года в Литве, Польше и Латвии работает 7 209 белорусских компаний, а их суммарная выручка составляет более 1789 млрд евро.

Лидирует по количеству компаний и выручке Польша. Там насчитывается 5988 белорусских компаний, большинство из которых располагаются в Варшаве. Их общая выручка — более 1 млрд евро.

В Литве активны 850 белорусских компаний, но динамика их количества на данный момент негативна. Их стало меньше на 37% по сравнению с 2022 годом.

В Латвии работают 397 бизнесов, открытых белорусскими эмигрантами — их выручка выросла за год на 14% и составляет 299 млн евро.

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