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Путинистка Успенская «размазала» Z-певца Шамана

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  • 30.11.2023, 16:13
  • 8,570
Путинистка Успенская «размазала» Z-певца Шамана
Любовь Успенская

Стала известна причина скандала.

Скандально известная своей поддержкой путинского режима «звезда» блатной российской музыки Любовь Успенская неожиданно обрушилась на российского певца Шамана, который прославился благодаря своим «ура-патриотическим» высказываниям и публичной поддержкой нападения на Украину.

Как пишут российские СМИ, Успенская, видимо, позавидовала неожиданной популярности певца.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», — добавила путинистка.

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