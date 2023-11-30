Путинистка Успенская «размазала» Z-певца Шамана 10 30.11.2023, 16:13

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Любовь Успенская

Стала известна причина скандала.

Скандально известная своей поддержкой путинского режима «звезда» блатной российской музыки Любовь Успенская неожиданно обрушилась на российского певца Шамана, который прославился благодаря своим «ура-патриотическим» высказываниям и публичной поддержкой нападения на Украину.

Как пишут российские СМИ, Успенская, видимо, позавидовала неожиданной популярности певца.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», — добавила путинистка.

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