Путинистка Успенская «размазала» Z-певца Шамана

Путинистка Успенская «размазала» Z-певца Шамана10
- 30.11.2023, 16:13
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Стала известна причина скандала.
Скандально известная своей поддержкой путинского режима «звезда» блатной российской музыки Любовь Успенская неожиданно обрушилась на российского певца Шамана, который прославился благодаря своим «ура-патриотическим» высказываниям и публичной поддержкой нападения на Украину.
Как пишут российские СМИ, Успенская, видимо, позавидовала неожиданной популярности певца.
«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», — добавила путинистка.