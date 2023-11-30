«В сегменте до $5 тысяч орудуют перекупы: до хорошего варианта не успеешь доехать» 1 30.11.2023, 16:23

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Какие авто в Беларуси можно купить дешевле $15 тысяч.

Традиционно самыми ходовыми на вторичном рынке Беларуси остаются предложения за сумму около пяти, десяти и пятнадцати тысяч долларов. Ценовые предпочтения практически не изменяются, хотя ассортимент достаточно «подвижен». Сегодня мы спросили представителей автобизнеса о моделях, на которые стоит обратить внимание в трёх категориях, пишет av.by.

«В сегменте до $5 тысяч орудуют перекупы: до хорошего варианта не успеешь доехать»

С просьбой назвать наиболее привлекательные машины стоимостью до пяти и десяти тысяч долларов мы обратились к специалисту по подбору.

— В сегменте до $5 000 я бы советовал рестайлинговые Peugeot 307, а также второе поколение Renault Scenic. Вероятно, к списку добавлю Ford Focus, — отмечает собеседник. — Найти что-то живое (хотя у каждого своё понимание такого автомобиля) крайне сложно. По опыту могу сказать, что поиск авто данного ценового сегмента — достаточно долгий и тщательный процесс. В этой категории активно орудуют перекупы. Каким бы ушлым ни был покупатель, до хорошего варианта он попросту не успеет доехать — уже заберут.

— В более высокой ценовой категории (около 10 тысяч долларов) гарантированный хит — Ford Mondeo четвёртого поколения. Я бы на месте потребителя рассматривал такой вариант, а также обратил бы внимание на Focus. Среди «французов» — третий Renault Scenic, который можно назвать наполовину пластиковым, то есть коррозия его навесным элементам не так страшна, а силовой требуется особое внимание и уход. В качестве технически достойных — Mazda 6 и Honda Civic, но они однозначно слабенькие по кузову. При условии крепкого состояния силовой конструкции возможна их покупка.

Виталий Скребец, директор ООО «БелАукцион-Групп», одного из немногочисленных белорусских аукционов по продаже автомобилей и других транспортных средств, считает, что до 15 тысяч долларов реально приобрести немало машин, купленных в США. Причём, по его словам, в данный бюджет попадают и недавно пригнанные под ключ экземпляры, и только восстановленные профессиональными перекупщиками.

— Думаю, список не столь скромный, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего это Chevrolet Malibu, Trax и Equinox, Ford — Fusion и Escape. Можно попробовать также подобрать за сопоставимый бюджет Volkswagen Jetta, Toyota Prius и GMC Terrain, — заключает Виталий.

Выслушав мнения участников авторынка, мы заглянули в каталог объявлений av.by, чтобы по горячим следам отыскать озвученные модели.

Peugeot 307 SW: «Как у любого универсала — коррозия на крышке багажника. Пороги живые!»

Дизельный универсал Peugeot 307 SW 2005 г. в. продают за $4 750. Французский автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем и механической КПП. Пробег — 293 тысячи километров. Что скажет продавец о машине?

— Владею «Пежо» уже три года. По техническому состоянию порядок: всё моргает и крутится. Месяц назад загорелся на панели датчик ABS, но там, наверное, обрыв. Мотор год назад менялся полностью, потому что предыдущий приказал долго жить. Вот уже 10 тысяч километров прошёл, то есть обкатался. ГРМ менялся сразу после замены, а также проводился масляный сервис.

В салоне чуть потолок провис — между задним рядом и багажником. Нюанс не критичный, по голове не бьёт, но визуально бросается в глаза.

— По кузову есть момент: как и у любого универсала — коррозия на крышке багажника. Точно не скажу, можно ли её подварить, или это сразу замена… Во время «переобувки» на зимнюю резину домкратили нормально — пороги крепкие. Торг будем обсуждать уже у капота.

Renault Scenic II: «Кузов живой, но пороги и арки нужно подкрашивать»

Следующим экземпляром в нашей подборке стал Renault Scenic. Компакт-вэн оборудован 1,9-литровым дизельным двигателем и механической трансмиссией, а заявленный пробег «француза» — 350 тысяч километров. За автомобиль выпуска 2003 года просят $3 850.

— Технически нормальный, езжу я на нём каждый день, — начинает мужчина. — Владею уже два года. Менял масло, фильтры, расходники и ремкомплект ГРМ. Двигатель не дымит, да и техжидкость не подъедает: от замены до замены — как часы. Машина меня ни разу не подводила.

— А как обстоят дела с коррозией?

— В целом кузов живой, металл крепкий, но пороги и арки нужно подкрашивать. У меня кузовных ремонтов «Рено» не было, а вот какие работы проводили прошлые хозяева, сказать не могу.

— Если при осмотре машинка понравится, можно ли рассчитывать на торг?

— Да, конечно. Приезжайте — поторгуемся, — напоследок отмечает продавец.

Ford Mondeo IV: «Кузова у них хорошие!»

Повышаем бюджет, а значит, присматриваемся к представителям не французского автопрома. Под прицелом — Ford Mondeo четвёртого поколения. На данный дизельный седан 2008 года выпуска установили цену $9 950. Двухлитровый двигатель агрегатирован автоматической КПП. Пробег — 295 тысяч километров.

— Пять лет владею автомобилем. Менялось в основном по подвеске: рычаги, подшипник с одной стороны — одним словом, существенных ремонтов не было. Года три назад перебиралась турбина. Больше ничего не делалось — надёжная машина. Каждый день езжу, в принципе, без проблем, а в своё время даже путешествовали на «Мондео». По трассе едет отлично, да и расходом радует. В городе при нынешней погоде и активной езде будет 8 литров с копейками, в трассовом цикле — 5,5—6 л.

— Кузова у них хорошие! Если и появлялась щербинка, то я её сразу подкрашивал. До сих пор никуда не пошли сколы, ржавчиной ничего не покрылось. Конечно, есть небольшие вздутия, однако существенными их не назовёшь.

— По цене готовы уступить?

— Нет, я и так минимальную поставил. Тем более присмотрел себе автомобиль на замену, поэтому не особо расположен к торгу.

Honda Civic IX: «„Непроходная“, но помогли небольшой объём и льготная растаможка»

Японский гибрид Honda Civic — не менее интересная модель на нашей «вторичке» и относительно доступная. К примеру, за экземпляр 2012 года выпуска просят $9 600. Седан оснащён полуторалитровым бензиновым двигателем с гибридной установкой и вариатором. Пробег — 194 тысячи километров. А каково состояние кузова у «японца»? Спросим продавца.

— Летом менялись сайлент-блоки, стойки стабилизатора. Разумеется, масло в коробке и двигателе, фильтры…

— Гибридная установка обслуживалась?

— Батарея здесь литийионная, как в «Тесле», — она неубиваемая. Заряжается и разряжается исправно, на все 100%. Это не предыдущее поколение, где были проблемные устройства. Здесь производитель улучшил, доработал.

— А как «Цивик» по кузову?

— Вообще, я им владею почти два года — пригоняли для себя из США. Они сейчас «непроходные», но тут и объём небольшой, и льготная растаможка помогла. Из повреждений была вмятина на крыле и капоте — дефекты исправили. По кузову ни трещин, ни «жуков», только зимой дорожной щебёнкой посекло ЛКП, поэтому кое-где есть незначительные сколы. Днище автомобиля в отличном состоянии — всё-таки лишь недавно познакомилось с нашими соляными реагентами.

— На торг можно рассчитывать?

— Разве что на незначительный, ведь сейчас автомобилем пользуюсь каждый день. Продаю в связи с переездом, но он немного откладывается, поэтому как таковой спешки нет. Пока звонят одни перекупы и автохаусы, а ведь машина достойная.

Volkswagen Jetta VII: «В отличном состоянии, хотя прайс едва ли не минимальный по рынку»

Сильно погружаться в богатый ассортимент американских «битков» мы не стали, остановившись на VW Jetta. Среди прочих объявлений выбрали вариант с наименьшими повреждениями кузовных элементов, а именно четырёхлетний седан за $14 700. Он оборудован 1,4-литровым бензиновым мотором и АКПП. Пробег — 172 тысячи километров.

— Машина около четырёх месяцев во владении — столько времени назад её пригнали. Были чуть-чуть подмяты капот, бампер и немного крыло. Всё остальное родное, за исключением бампера. Даже радиатор заводской — в нём какие-то датчики меняли.

— Пробег внушительный… Получается, «Джетта» с таким и пришла?

— Да, мы наездили за это время порядка 20 тысяч километров — на работу и обратно. Всё остальное — в Америке.

— Если понравится, сможем поторговаться?

— Вообще, машина друга, а он уже уехал. Выставил автомобиль на продажу и указал мой номер. Говорил, что минимум, на который согласен, — $14 500, но при необходимости сумму с ним можно обсудить. VW Jetta в отличном состоянии, хотя у неё и так едва ли не самый маленький прайс по рынку.

Как мы видим, в ценовых сегментах до 5, 10 и 15 тысяч долларов хватает предложений. Тем не менее каждый автомобиль может таить скрытые нюансы, что обнаруживается лишь при детальном осмотре подборщиком или мастерами на СТО. Потому нередко к бюджету покупки специалисты рекомендуют добавлять не менее $1 000 на предстоящее обслуживание или даже ремонт. Предупреждён — значит вооружён!

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