Эстония заявила, что готова закрыть границу с РФ 30.11.2023, 16:53

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И призвала своих соотечественников избегать поездок в эту страну.

Власти Эстонии рекомендовали соотечественникам избегать поездок в Россию из-за высокой вероятности закрытия границ в случае наплыва мигрантов. Предупреждение опубликовало Министерство иностранных дел республики.

Граждан Эстонии, временно находящихся в России, просят по возможности вернуться в страну. Также они должны зарегистрировать свое пребывание на сайте МИД. «Из-за миграционного давления Эстония может в кратчайшие сроки временно закрыть свои пограничные переходы, и тогда вернуться через них уже будет невозможно», — предупредили в ведомстве.

МИД также напомнил, что имеющие как эстонский, так и российский паспорт лица рассматриваются Москвой как граждане России, поэтому Эстония имеет ограниченные возможности для оказания им консульской помощи, в том числе в вопросах, связанных с мобилизацией.

Кроме того, в ведомстве указали, что при пересечении границы были случаи, когда российские пограничники проверяли содержимое личных электронных устройств граждан, включая сообщения в социальных сетях.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что с учетом ситуации в Финляндии всем соотечественникам дается «очень ясная рекомендация: не ездить в Россию». «Мы не знаем, когда миграционное давление станет таким высоким, что мы будем вынуждены временно закрыть границу. Но такая готовность есть, и правительство обсуждало эту тему», — сказал Цахкна.

Он также заявил о необходимости поддержки Финляндии, которая несколько месяцев находилась «под организованной Россией миграционной атакой» и была вынуждена закрыть все свои КПП.

«Россия ведет активную пропаганду там, откуда прибывают беженцы, о том, что они могут попасть в ЕС через Финляндию, и помогает им добраться до границы», — сказал Цахкна. По его словам, эти люди используются «в качестве человеческого оружия», и их судьба «нисколько не волнует» Москву, что особенно жестоко, потому что на улице стоят суровые зимние морозы.

«Финляндия решила к сегодняшнему дню закрыть все пункты пересечения границы. В то же время Россия, возможно, захочет жертв, чтобы использовать это в качестве пропаганды. <…> Мы обсудили с министром иностранных дел Финляндии и главами МИД стран Северной Европы и Балтии, как поддержать Финляндию и как обеспечить безопасность на наших границах. Мы готовы в случае необходимости оказать всестороннюю практическую помощь», — отметил Цахкна.

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