В Речице школьники в столовой подрались из-за куска хлеба

В Речице школьники в столовой подрались из-за куска хлеба2
- 30.11.2023, 17:00
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История получила неожиданное продолжение.
В Речице двое подростков не поделили кусок хлеба в школьной столовой и устроили потасовку. Один драчун сломал другому челюсть — на него завели уголовное дело. На днях суд вынес мальчику приговор: воспитательные меры в виде ограничения досуга, пишет «Дняпровец».
Подробности инцидента стали известны в конце августа — их рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.
Дело было в столовой речицкой школы. 14-летний подросток попросил своего одногодку поделиться с ним куском хлеба, но тот лишь нагрубил в ответ. Завязалась потасовка, обделенный хлебом мальчик вылил компот в лицо однокласснику, а тот ударом кулака сломал ему челюсть.
Мать школьника, который получил травму, обратилась в милицию. На его несдержанного противника завели уголовное дело по ст. 149 УК (Причинение менее тяжких телесных повреждений).
Свои действия юноша оправдывал тем, что не намерен был терпеть оскорбление от одноклассника (напомним, речь о вылитом компоте).
Впрочем, оба мальчика заявили, что не считают себя виновными — ни в самом конфликте по пустяковой причине, ни в его последствиях. Никто из них не допускал и мысли уладить спор миром.
Подростку, который сломал челюсть товарищу, суд вынес приговор — применить к школьнику меры воспитательного характера в виде ограничения досуга.
Однако это не все: его родители по требованию матери пострадавшего мальчика выплатят моральную компенсацию в 3000 рублей, а также возместят ей расходы на юридическую помощь на сумму более 1000 рублей.