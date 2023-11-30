В Речице школьники в столовой подрались из-за куска хлеба 2 30.11.2023, 17:00

1,576

История получила неожиданное продолжение.

В Речице двое подростков не поделили кусок хлеба в школьной столовой и устроили потасовку. Один драчун сломал другому челюсть — на него завели уголовное дело. На днях суд вынес мальчику приговор: воспитательные меры в виде ограничения досуга, пишет «Дняпровец».

Подробности инцидента стали известны в конце августа — их рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.

Дело было в столовой речицкой школы. 14-летний подросток попросил своего одногодку поделиться с ним куском хлеба, но тот лишь нагрубил в ответ. Завязалась потасовка, обделенный хлебом мальчик вылил компот в лицо однокласснику, а тот ударом кулака сломал ему челюсть.

Мать школьника, который получил травму, обратилась в милицию. На его несдержанного противника завели уголовное дело по ст. 149 УК (Причинение менее тяжких телесных повреждений).

Свои действия юноша оправдывал тем, что не намерен был терпеть оскорбление от одноклассника (напомним, речь о вылитом компоте).

Впрочем, оба мальчика заявили, что не считают себя виновными — ни в самом конфликте по пустяковой причине, ни в его последствиях. Никто из них не допускал и мысли уладить спор миром.

Подростку, который сломал челюсть товарищу, суд вынес приговор — применить к школьнику меры воспитательного характера в виде ограничения досуга.

Однако это не все: его родители по требованию матери пострадавшего мальчика выплатят моральную компенсацию в 3000 рублей, а также возместят ей расходы на юридическую помощь на сумму более 1000 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».