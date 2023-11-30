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Очередь к холодильнику

  • Александр Кирш
  • 30.11.2023, 17:08
  • 1,086
Очередь к холодильнику

Кто на самом деле управляет Россией.

В холодильнике известной птички с ученым званием места хватит, как видим, многим. Но что же в действительности стоит за новым заявлением кое-кого из конспирологов относительно того, будто бы уже и «двойник» Путина при смерти?

А означает это, что поставщики определенной «информации» сигнализируют (при посредничестве «доцента Воробья» и генерала в черной шляпе), что так же, как для них умер Путин, может вскоре помереть и его главный клон (в существовании которого уже почти никто не сомневается — даже среди тех, кто разговоры о смерти Путина воспринимает иронически).

«Заигравшемуся» двойнику как бы говорят: тень, знай свое место!

Вывод такой: есть клон на самом деле или нет, так же не имеет никакого значения, как и то, жив ли на самом деле Путин: страной все равно реально управляет совсем другой человек, который, собственно, и продуцирует соответствующие месседжи.

И кто же это? Свое мнение относительно Патрушева я уже неоднократно высказывал и обосновывал, но есть, как ни странно, и мнение, что это Мишустин. Дескать, он является временным наследником, который должен в случае провести президентские выборы, а кроме того — его еще и демонстративно поддержал Си, принимавший его так, как принимают в Китае первое лицо другого государства — и, кстати, государства не любого.

Что касается Конституции, то в российских условиях она реально определяет не то, кто в стране второй, а кто первый в очереди в холодильник.

Что же до Си, то напомню, что он — китаец. И, учитывая это, нужно осознавать: подчеркнуто торжественный прием Мишустина был китайским ответом Патрушеву на то, что он отправил к Си клона, то есть реакцией на унижение и неуважение. Си был обижен и отправил в Москву свой сигнал, причем в традиционном для своей страны виде.

Первый в Мордоре — все-таки Патрушев, а Путин, если и жив, политически мертв. Клон-двойник, скорее, есть, чем его нет, но если станет забывать, что он только клон, то ему откажут (к примеру) почки. А что там на самом деле, кому надо — знают. И не только в Китае.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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