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План врага провалился: ВСУ эффектным ударом уничтожили лодку с российскими диверсантами

  • 30.11.2023, 17:20
  • 2,286
План врага провалился: ВСУ эффектным ударом уничтожили лодку с российскими диверсантами

Видеофакт.

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику на суше, в воздухе и на воде. На этот раз военнослужащие Нацгвардии эффективным ударом уничтожили моторную лодку диверсионно-разведывательной группы российских войск, пишет obozrevatel.com.

По оккупантам отработали операторы БПЛА 11-й бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Видео с поражением вражеской лодки они опубликовали на странице бригады в Facebook.

Дрон защитников попал прямо во вражескую моторную лодку и провалил план врага.

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