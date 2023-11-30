В Ростовской области РФ погибли 12 оккупантов 1 30.11.2023, 17:30

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Морпехи погибли на полигоне.

На полигоне в Ростовской области РФ погибли 12 оккупантов — это морские пехотинцы из Приморского края. Информацию о происшествии корреспонденту 161.RU подтвердили три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

Инцидент произошел 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности.

— Около 20 человек из [бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался, — пояснил один из собеседников издания. — На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — это контрактники из Владивостока.

Аналогичную версию событий корреспонденту 161.RU еще 4 ноября пересказал боец, находившийся в день трагедии на Кузьминском полигоне. Оперативно проверить его слова не удалось, но теперь ясно, что они совпадают с выводами следствия. Четверо тяжелораненых бойцов скончались в госпитале в течение нескольких суток. После случившегося на месте побывал командующий Тихоокеанским флотом.

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