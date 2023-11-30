Что изменится в Беларуси в декабре 30.11.2023, 17:40

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Многие изменения затронут кошельки белорусов.

Несколько спойлеров от сайта tochka.by: подорожают кредиты и сигареты, вырастет число авиарейсов в Москву из Гомеля, а водителей начнут штрафовать за летнюю резину.

Кроме того, начиная с декабря в стране устанавливаются предельные цены на услуги стоматологов.

Вводится регулирование цен на лекарства

С 1 декабря вводится регулирование цен на лекарственные препараты, заявил руководитель МАРТ Алексей Богданов.

По его словам, к этому времени в стране завершится регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарства, продаваемые в Беларуси.

МАРТ также утвердил инструкцию, по которой будут рассчитываться такие цены.

Меняются расчетные величины стандартного риска

С 1 декабря Нацбанк вводит новый размер расчетных величин стандартного риска (РВСР).

Этот показатель составит теперь 15,25% годовых – до этого пять месяцев подряд размер РВСР был равен 14,61%.

РВСР обозначают предельный верхний уровень годовых процентных ставок по новым кредитам, кроме льготных.

При снижении РВСР кредиты становятся дешевле, при росте показателя – их цена увеличивается.

Дорожают сигареты

С 1 декабря вырастет в цене часть табачной продукции – некоторые популярные марки сигарет подорожают сразу на Br0,3.

Полный список новых цен на сигареты приводит МНС.

Напомним, белорусские табачные фабрики и импортеры могут изменять цены на свою продукцию каждый месяц.

По данным Белстата, на которые ссылается Myfin.by, за январь – сентябрь 2023 года сигареты в Беларуси подорожали более чем на 45,2%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

В то же время декабрьское подорожание отдельных сигарет, по данным агентства «ПраймПресс», составило 4,5–6,9% к уровню цен, введенных с 1 ноября.

Устанавливаются штрафы за летнюю резину

К 1 декабря автолюбители должны обязательно сменить летние шины на зимние, причем на всех четырех колесах своих машин, напомнили в ГАИ.

Это требование Правил дорожного движения распространяется в том числе на автомобили общей массой до 3,5 тонны.

Нарушителям может быть выписан штраф в размере до Br37, при повторном нарушении в течение года – от Br74 до Br185.

Ездить на зимней резине водители должны по 1 марта 2024 года.

Во второй части обзора – изменения, которые произойдут в течение месяца.

Меняется работа садоводческих товариществ

С 2 декабря вступает в силу указ № 155 от 30 мая 2023 года «О садоводческих товариществах».

Теперь садоводческие товарищества (СТ) могут по-своему формировать размеры взносов – сейчас их величина привязана к площади участка.

Товарищества также получили право взыскивать долги по взносам и пеням в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов.

Кроме того, СТ получают право обращаться в исполком с тем, чтобы этот госорган включил товарищество в черту города или образовал на его территории населенный пункт – если решение об этом одобрят все члены СТ.

СТ также смогут один раз в год бесплатно получать у местных исполкомов информацию о том, как изменился состав землепользователей за год.

То есть кто за это время получил здесь участки, на кого они были зарегистрированы, как делились и в пользу кого и т.п.

У СТ появляются не только новые права, но и обязанности. В частности, проводить инвентаризацию участков нужно не реже одного раза в три года.

Также, по указу № 155, если председатель правления СТ отсутствует долгое время (в течение пяти месяцев), то исполком имеет право назначить нового. Этот госорган получит и право на организацию проведения в СТ внеочередных общих собраний.

В указе № 155 детально решены и вопросы о том, как принимать в коммунальную собственность бесхозяйные садовые домики, как их отчуждать, признавать выморочным наследством и т.д. Продавать такие участки СТ будут через аукционы.

Указ № 155 обязывает граждан, которые владеют земельными участками для коллективного садоводства, но не зарегистрировали свое право на них, сделать это в течение трех лет.

Кроме того, с 2 декабря урегулирован порядок передачи в собственность Беларуси, а точнее на баланс государственных энергоснабжающих организаций, линий электропередачи и трансформаторных подстанций СТ.

После такой передачи с членами СТ будут заключаться прямые договоры на электроснабжение. При этом члены товариществ смогут применять тариф на электроэнергию, действующий для жилищного фонда.

Меняется расписание БЖД

С 10 декабря Белорусская железная дорога вводит график на 2023–2024 годы.

В частности, в определенные поры года увеличится число рейсов в Россию. Например, летом 2024-го – в Анапу, Адлер и Калининград.

Вдобавок для части рейсов сократится время нахождения в пути. Так, поезд № 66/65 Минск – Мурманск будет следовать в пункт назначения быстрее на четыре часа, обратно – почти на два часа.

Внутри страны БЖД усилит транспортные связи в областях.

Так, с декабря 2023 года по маршруту из Витебска в Минск и обратно будет назначен новый поезд межрегиональных линий. Он будет отправляться по пятницам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

А региональный поезд № 635 Минск – Пинск продлят до станции Брест-Центральный с остановками в Иваново (станция Янов-Полесский), Дрогичине, Кобрине и Жабинке.

Утверждаются предельные цены на услуги стоматологов

С 13 декабря устанавливаются предельные максимальные тарифы на оказание стоматологических услуг.

В постановлении Минздрава № 170 от 13 ноября 2023 года существенно расширен список услуг стоматологических клиник и кабинетов, для которых действует госрегулирование цен.

При этом по ряду позиций цены на такие услуги снизятся почти на 50%.

Подробнее о декабрьском регулировании тарифов в сфере стоматологии портал Tochka.by уже рассказывал.

Увеличивается число авиарейсов в Москву

Belavia станет чаще летать в Москву (аэропорт Внуково) из Гомеля: с 14 декабря добавляются рейсы по четвергам, с 18-го – по понедельникам.

Все детали об этом маршруте приведены на сайте Belavia.

Прямые рейсы между Гомелем и Москвой появились в конце октября 2023 года. В результате декабрьских нововведений по этому маршруту будет выполняться пять рейсов в неделю.

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