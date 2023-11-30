Под Гродно наблюдали необычные облака 30.11.2023, 17:47

Явление считается редким и очень ценится среди наблюдателей за небом.

Фотографиями необычного явления поделилось издание newgrodno.by. Читатель издания заснял в окрестностях областного центра необычные облака, похожие на холмы, барханы пустынь и пуховое одеяло.

Выглядела эта красота следующим образом.

Собеседники, к которым обратились журналисты onliner.by, предположили, что на камеру запечатлели asperitas (в переводе с латинского «шероховатость») — это волнистость нижней части, характерная для слоисто-кучевых и высококучевых облаков.

«Asperitas характеризуется наличием локализованных волн в основании облака, как гладких, так и испещренных малыми элементами, иногда с заостренным окончанием, как будто наблюдатель смотрит на поверхность неспокойного моря из-под воды», — сказано на сайте Всемирной метеорологической организации.

А вот что рассказали в Белгидромете:

— На первый взгляд это одна из разновидностей облаков верхнего яруса — перистые. Однако при более детальном рассмотрении нас смутила высота облачности: для перистых слишком низко (хотя по фото высоту сложно оценить), и над ними как будто видна вуаль перисто-слоистых. Смеем предположить, что это все-таки облачность нижнего яруса, которая за счет турбулентного процесса в неустойчивой воздушной массе приобрела ярко выраженную волнистую структуру. Кроме того, усилить эффект может и закатное солнце, подсвечивающее облака.

Подобное явление считается редким и очень ценится среди наблюдателей за небом. Возникновение asperitas не ограничивается какой-то конкретной областью или временем года.

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