закрыть
30 ноября 2023, четверг, 18:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Гродно наблюдали необычные облака

  • 30.11.2023, 17:47
Под Гродно наблюдали необычные облака

Явление считается редким и очень ценится среди наблюдателей за небом.

Фотографиями необычного явления поделилось издание newgrodno.by. Читатель издания заснял в окрестностях областного центра необычные облака, похожие на холмы, барханы пустынь и пуховое одеяло.

Выглядела эта красота следующим образом.

Собеседники, к которым обратились журналисты onliner.by, предположили, что на камеру запечатлели asperitas (в переводе с латинского «шероховатость») — это волнистость нижней части, характерная для слоисто-кучевых и высококучевых облаков.

«Asperitas характеризуется наличием локализованных волн в основании облака, как гладких, так и испещренных малыми элементами, иногда с заостренным окончанием, как будто наблюдатель смотрит на поверхность неспокойного моря из-под воды», — сказано на сайте Всемирной метеорологической организации.

А вот что рассказали в Белгидромете:

— На первый взгляд это одна из разновидностей облаков верхнего яруса — перистые. Однако при более детальном рассмотрении нас смутила высота облачности: для перистых слишком низко (хотя по фото высоту сложно оценить), и над ними как будто видна вуаль перисто-слоистых. Смеем предположить, что это все-таки облачность нижнего яруса, которая за счет турбулентного процесса в неустойчивой воздушной массе приобрела ярко выраженную волнистую структуру. Кроме того, усилить эффект может и закатное солнце, подсвечивающее облака.

Подобное явление считается редким и очень ценится среди наблюдателей за небом. Возникновение asperitas не ограничивается какой-то конкретной областью или временем года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс