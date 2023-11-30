Россиянам с двойным гражданством хотят запретить доступ к гостайне 30.11.2023, 17:59

Под ограничения могут попасть высокопоставленные чиновники и парламентарии.

Российское правительство готовит постановление, которое может лишить обладателей двойного гражданства доступа к гостайне. Под ограничения могут попасть высокопоставленные чиновники и парламентарии: их можно будет исключать из участия в важных заседаниях, пишет The Moscow Times.

Под ограничения могут попасть госслужащие, владеющие вторым паспортом стран, таких как Франция, Швейцария, Бельгия, Испания, США, Израиль, Великобритания, Болгария, Черногория и Кипр. Среди них — губернаторы, депутаты Госдумы, члены Совфеда и правительства, как нынешние, так и бывшие.

При принятии поправки они могут решить отказаться от гражданства стран, поддерживающих санкции против России, чтобы сохранить доступ к гостайне. В противном случае их допуск будет регулироваться в отдельном порядке, однако доступ к информации со степенью «секретно» будет ограничен.

Закон обязывает граждан, получивших иностранное гражданство или вид на жительство, уведомить об этом МВД России. Нарушители этого требования могут быть оштрафованы или приговорены к обязательным работам.

За первые девять месяцев текущего года более 68 000 граждан России получили вид на жительство или гражданство других стран, что в два раза превышает аналогичный период предыдущего года. Из них 38 000 уведомлений касаются наличия гражданства других стран, а 30 000 — документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. Эти цифры превышают данные за весь 2022 год, когда от российского гражданства отказались всего 4,3 тысячи человек.

После вторжения в Украину в 2020 году число желающих отказаться от гражданства РФ стало рекордным за три года, достигнув 3,8 тысячи человек, а в 2021 году этот показатель вырос до 4 тысяч. В ответ МВД в августе усилило проверки процедуры отказа, подчеркивая, что лица, нарушившие правила, продолжат оставаться россиянами.

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