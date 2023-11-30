ВСУ уничтожили бронегруппу оккупантов под Авдеевкой

ВСУ уничтожили бронегруппу оккупантов под Авдеевкой1
- 30.11.2023, 18:10
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Вражеский десант был уничтожен.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили очередное штурмовое подразделение российских оккупантов на Авдеевском направлении.
Об этом сообщил защитник Украины Богдан на своей странице в социальной сети Tik Tok, обнародовав соответствующее видео.
Воин показал в упор разбитую боевую машину пехоты и бронетранспортер интервентов. Очевидно, они довольно близко подъехали к украинским позициям.
На видео боец объясняет, что вражеский десант был уничтожен. Сколько всего единиц бронетехники участвовали в штурме, неизвестно.
Авдеевское направление (вроде как), наши дни https://t.co/oc9akccmVC #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/w1nl67r0Hl— Necro Mancer (@666_mancer) November 30, 2023