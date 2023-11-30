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ВСУ уничтожили бронегруппу оккупантов под Авдеевкой

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  • 30.11.2023, 18:10
  • 2,490
ВСУ уничтожили бронегруппу оккупантов под Авдеевкой

Вражеский десант был уничтожен.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили очередное штурмовое подразделение российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил защитник Украины Богдан на своей странице в социальной сети Tik Tok, обнародовав соответствующее видео.

Воин показал в упор разбитую боевую машину пехоты и бронетранспортер интервентов. Очевидно, они довольно близко подъехали к украинским позициям.

На видео боец объясняет, что вражеский десант был уничтожен. Сколько всего единиц бронетехники участвовали в штурме, неизвестно.

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