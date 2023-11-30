ВСУ уничтожили бронегруппу оккупантов под Авдеевкой 1 30.11.2023, 18:10

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Вражеский десант был уничтожен.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили очередное штурмовое подразделение российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил защитник Украины Богдан на своей странице в социальной сети Tik Tok, обнародовав соответствующее видео.

Воин показал в упор разбитую боевую машину пехоты и бронетранспортер интервентов. Очевидно, они довольно близко подъехали к украинским позициям.

На видео боец объясняет, что вражеский десант был уничтожен. Сколько всего единиц бронетехники участвовали в штурме, неизвестно.

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