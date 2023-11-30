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Ученые нашли странные птичьи следы

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  • 30.11.2023, 18:16
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Ученые нашли странные птичьи следы

Они старше самых первых птиц на миллионы лет.

Новое исследование показало, что следы, похожие на следы птиц, были оставлены неизвестными животными еще в позднем триасе. Возраст некоторых составляет 210 млн лет, что на 60 млн лет старше самых древних известных птиц, пишет New Voice.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, было проведено группой ученых из Университета Флориды и Университета Южной Африки. Они проанализировали следы окаменелостей, найденные во многих местах по всей стране Лесото на юге Африки.

Следы, как правило, относят к роду Trisauropodiscus, который, как полагают, был птицетазовым динозавром, жившим в позднем триасе или ранней юре. Однако авторы исследования обнаружили, что следы не являются прямым совпадением ни с одним из ископаемых животных, известных в этом районе в данный период истории Земли.

Вместо они считают, что следы были оставлены динозаврами, возможно, ранними предками птиц. Однако также возможно, что они являются примером конвергентной эволюции, если птичьи лапы развивались отдельно у группы рептилий.

В любом случае, открытие этих следов отодвигает первое появление птичьих ног к позднему триасу, что добавляет еще один фрагмент к загадке эволюции птиц.

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