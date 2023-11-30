Силовики задержали директора IT-компании, который хвалил Лукашенко 4 30.11.2023, 18:27

4,372

Юрий Баль

Лукашисты пришли за своим.

Лукашисты похвастались задержанием директора IT-компании. Задержанный — 38-летний гомельчанин Юрий Баль.

Почти два года назад он стал директором компании «Элитсофт», которая разрабатывает решения для 1C. Основные клиенты компании — государственные предприятия и ведомства. Среди них — Фонд социальной защиты населения, Министерство иностранных дел, Гомсельмаш и Белоруснефть.

Примечательно, что в соцсетях мужчина хвалит Лукашенко, благодарит «Белую Русь», поздравляет всех с советскими праздниками и хвалится путешествиями в РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».