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Силовики задержали директора IT-компании, который хвалил Лукашенко

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  • 30.11.2023, 18:27
  • 4,372
Силовики задержали директора IT-компании, который хвалил Лукашенко
Юрий Баль

Лукашисты пришли за своим.

Лукашисты похвастались задержанием директора IT-компании. Задержанный — 38-летний гомельчанин Юрий Баль.

Почти два года назад он стал директором компании «Элитсофт», которая разрабатывает решения для 1C. Основные клиенты компании — государственные предприятия и ведомства. Среди них — Фонд социальной защиты населения, Министерство иностранных дел, Гомсельмаш и Белоруснефть.

Примечательно, что в соцсетях мужчина хвалит Лукашенко, благодарит «Белую Русь», поздравляет всех с советскими праздниками и хвалится путешествиями в РФ.

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