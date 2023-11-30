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«Сохранять трезвость»: Песков отреагировал на публичную пощечину Захаровой

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  • 30.11.2023, 18:30
  • 5,126
«Сохранять трезвость»: Песков отреагировал на публичную пощечину Захаровой
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Решение Софии вызвало громкий скандал и возмущение в Москве.

Московские власти возмущены решением Болгарии отказать в разрешении на пролет через воздушное пространство страны самолета, в котором находилась спикер МИД РФ Мария Захарова.

Россияне летели в Северную Македонию, однако были вынуждены сделать крюк и лететь через воздушное пространство Греции, пишет dialog.ua. Решение Софии вызвало громкий скандал и возмущение в Москве.

С заявлением выступил спикер Кремля Песков, по словам которого решение болгарских властей «не укладывается ни в какие рамки». Его слова цитирует кремлевское информагентство ТАСС.

Примечательно, что российский самолет болгарские власти пропустить разрешили, но только если на его борту не будет тела Захаровой. Публичная пощечина Захаровой и всему российскому МИДу настолько возмутила Пескова, что представитель московских властей сорвался и потребовал от властей Болгарии «сохранять трезвость» в своих решениях.

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