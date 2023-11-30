«Сохранять трезвость»: Песков отреагировал на публичную пощечину Захаровой

«Сохранять трезвость»: Песков отреагировал на публичную пощечину Захаровой3
- 30.11.2023, 18:30
- 5,126
Решение Софии вызвало громкий скандал и возмущение в Москве.
Московские власти возмущены решением Болгарии отказать в разрешении на пролет через воздушное пространство страны самолета, в котором находилась спикер МИД РФ Мария Захарова.
Россияне летели в Северную Македонию, однако были вынуждены сделать крюк и лететь через воздушное пространство Греции, пишет dialog.ua. Решение Софии вызвало громкий скандал и возмущение в Москве.
С заявлением выступил спикер Кремля Песков, по словам которого решение болгарских властей «не укладывается ни в какие рамки». Его слова цитирует кремлевское информагентство ТАСС.
Примечательно, что российский самолет болгарские власти пропустить разрешили, но только если на его борту не будет тела Захаровой. Публичная пощечина Захаровой и всему российскому МИДу настолько возмутила Пескова, что представитель московских властей сорвался и потребовал от властей Болгарии «сохранять трезвость» в своих решениях.