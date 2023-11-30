В Беларуси усиливается проблема в торговле 30.11.2023, 21:52

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Чиновники считают, что в этом виновато население.

В Беларуси увеличивается дисбаланс во внешней торговле. В октябре импорт товаров в нашу страну еще заметнее стал превышать экспорт. Об этом сообщает Белстат. Ранее чиновники среди причин такого перекоса в торговле называли спрос со стороны населения на импорт.

В январе-октябре внешнеторговый оборот товаров в нашей стране был на уровне 68 млрд 556,3 млн долларов. Так, экспорт составил за этот период 33 млрд 145,6 млн долларов, а импорт был на 2 млрд 265,1 млн долларов больше. За прошлый месяц эта разбежка увеличилась на 218,9 млн долларов.

Причем в торговле со странами СНГ наша страна в январе-октябре была в плюсе — экспорт превышает импорт на 3 млрд 5,2 млн долларов. Что касается статистики по торговле с государствами вне СНГ, то здесь за 10 месяцев этого года товаров ввезли в нашу страну на 5 млрд 270,3 млн долларов больше, чем мы поставили на экспорт.

Чиновники не первый год борются с импортом, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по внешней торговле.

В конце сентября этого года замминистра экономики Андрей Картун заявил, что «рынок уже достаточно насытился импортом, темпы роста импорта будут сокращаться, будет выравниваться сальдо внешней торговли». Чиновник также говорил, что правительство пока не видит рисков из-за этого перекоса во внешней торговле. Он также обращал внимание на одну из причин ускоренного увеличения импорта — рост потребительского рынка. «Здесь у нас и внутренний рынок соскучился по определенным товарам», — отметил ранее Андрей Картун.

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