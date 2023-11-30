Зеленский посетил Харьков
- 30.11.2023, 22:02
Президент Украины встретился с местными школьниками.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 ноября, приехал в Харьков. Он встретился со школьниками.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
По его словам, он встретился со школьниками, которые из-за постоянных российских обстрелов вынуждены учиться на одной из станций метро.
Президент поблагодарил учителей за то, что война не остановила их и они продолжают нести знания детям. Также Зеленский заявил, что благодарен детям за оптимизм и любовь к Украине.
«Заботиться друг о друге, оставаться сильными, объединенными, не терять веру в Украину — все это очень важно для будущего нашего государства», - добавил он.