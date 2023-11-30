Зеленский посетил Харьков 30.11.2023, 22:02

Президент Украины встретился с местными школьниками.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 ноября, приехал в Харьков. Он встретился со школьниками.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

По его словам, он встретился со школьниками, которые из-за постоянных российских обстрелов вынуждены учиться на одной из станций метро.

Президент поблагодарил учителей за то, что война не остановила их и они продолжают нести знания детям. Также Зеленский заявил, что благодарен детям за оптимизм и любовь к Украине.

«Заботиться друг о друге, оставаться сильными, объединенными, не терять веру в Украину — все это очень важно для будущего нашего государства», - добавил он.

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