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Житель Слонима украл бутылку водки и получил два года колонии строгого режима

  • 4.11.2023, 1:33
Житель Слонима украл бутылку водки и получил два года колонии строгого режима

Почему так сурово?

Жителя Слонима судили за грабеж из-за украденной в магазине бутылки водки. На момент преступления мужчина имел непогашенную судимость по этой же статье, то есть был рецидивистом. Поэтому ему назначили относительно суровое наказание — два года колонии строгого режима, говорится в решении суда.

В магазин слонимчанин пришел около 10 часов вечера, будучи уже пьяным. Он взял с полки бутылку водки за 10,51 рубля и, не особенно скрываясь, направился мимо кассы к выходу. Продавщица, увидев мужчину с бутылкой в руке, схватила его за одежду и потребовала вернуть неоплаченный товар, однако тот вырвался и убежал вместе с добычей. Нашли его по записям с камер наблюдения

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК (Грабеж). Выяснилось, что он ранее был судим по той же статье, причем новое преступление совершил в период неснятой и непогашенной судимости. Отягчающим обстоятельством послужило и состояние алкогольного опьянения в момент инцидента.

На этом основании суд усмотрел в действиях слонимчанина наличие рецидива, что влечет более строгое наказание. Его признали виновным в грабеже, совершенном повторно, и дали два года колонии строгого режима, хотя в других обстоятельствах по этой же статье можно отделаться штрафом или арестом.

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