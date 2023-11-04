Дальнобойщика из Беларуси зарезали в Нидерландах 4.11.2023, 3:59

Убийцу пока не нашли.

Инцидент произошел 21 октября на парковке недалеко от города Бреда в Нидерландах. Один из водителей увидел человека, который лежал на стоянке в луже крови. Спасти его не удалось. Убитый – 25-летний водитель из Беларуси, пишет omroepbrabant.nl.

Как сообщает издание, нападение на водителя произошло вечером. Мужчина скончался от ножевого ранения. Полиция проводит расследование убийства, но преступника пока не нашли.

Жертвой стал 25-летний белорус. «Семья водителя грузовика уже проинформирована», – сообщили в полиции.

Парковка, на которой зарезали белоруса, находится возле заправочной станции по направлению движения из Антверпена в Бреду. Это место, где паркуется много грузовиков и ночует много водителей. В полиции уточняют, что в тот вечер на жертве была синяя футболка и серые шорты.

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