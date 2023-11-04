Нардепу Дубинскому вручили подозрение в организации схемы для выезда уклонистов из Украины 4.11.2023, 4:20

Александр Дубинский

Он может получить семь лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. Об этом 3 ноября в Facebook заявила пресс-служба СБУ.

СБУ не называет фамилии нардепа, но на распространенных спецслужбой фотографиях, где лицо подозреваемого размыто, опознается Александр Дубинский.

В СБУ сообщили, что 3 ноября депутату сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – незаконная переправка лиц через государственную границу. В случае, если вина Дубинского будет доказана, санкция статьи предусматривает наказание до семи лет тюрьмы.

Как утверждает следствие, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

«Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить «нужных людей» в систему «Шлях» как якобы волонтеров», – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что часть документов, необходимых для побега «клиента» за пределы Украины, народный Дубинский якобы хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета VIII созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации.

Во время обысков у фигурантов дела, по данным СБУ, изъяли флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, а также печати, письма, договоры и другие документы, которые использовались для внесения недостоверных сведений в систему «Шлях».

Директору общественной организации, к услугам которой будто бы прибег Дубинский, также сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ.

«Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», подытожили в СБУ.