закрыть
4 ноября 2023, суббота, 4:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нардепу Дубинскому вручили подозрение в организации схемы для выезда уклонистов из Украины

  • 4.11.2023, 4:20
Нардепу Дубинскому вручили подозрение в организации схемы для выезда уклонистов из Украины
Александр Дубинский

Он может получить семь лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу. Об этом 3 ноября в Facebook заявила пресс-служба СБУ.

СБУ не называет фамилии нардепа, но на распространенных спецслужбой фотографиях, где лицо подозреваемого размыто, опознается Александр Дубинский.

В СБУ сообщили, что 3 ноября депутату сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – незаконная переправка лиц через государственную границу. В случае, если вина Дубинского будет доказана, санкция статьи предусматривает наказание до семи лет тюрьмы.

Как утверждает следствие, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

«Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить «нужных людей» в систему «Шлях» как якобы волонтеров», – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что часть документов, необходимых для побега «клиента» за пределы Украины, народный Дубинский якобы хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета VIII созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации.

Во время обысков у фигурантов дела, по данным СБУ, изъяли флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, а также печати, письма, договоры и другие документы, которые использовались для внесения недостоверных сведений в систему «Шлях».

Директору общественной организации, к услугам которой будто бы прибег Дубинский, также сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ.

«Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», подытожили в СБУ.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип