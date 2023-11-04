В белорусском вузе обрадовали студентов новостью о местах в общежитиях, но оказалось, что напортачили 4.11.2023, 5:09

Как так вышло.

На сайте одного из белорусских вузов обнаружили личные данные более тысячи студентов, которым дали места в общежитиях. Поскольку выкладывать такую информацию незаконно, ее пришлось удалить, сообщили в Национальном центре защиты персональных данных.

Администрация одного из белорусских университетов выделила более тысячи иногородним студентам места в общежитиях. Оповестить их об этом решили простым способом: через сайт вуза. При этом на портале опубликовали личные данные молодых людей.

— Правового основания на это нет, — говорится в сообщении.

Выложенный в сети список обнаружили специалисты Национального центра защиты персональных данных, которые проводят мониторинг сети на предмет незаконного распространения персональных данных. Они потребовали все удалить.

Какой именно вуз допустил такую оплошность, не сообщается.

В центре подчеркнули, что по закону доводить до студентов подобную информацию необходимо без ее распространения — например, через личный кабинет, по электронной почте и т.п.

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