Шольц и Си Цзиньпин обсудили российскую агрессию против Украины
- 4.11.2023, 6:00
Они отметили, что ядерная война не должна быть развязана.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 ноября провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
Шольц и Си Цзиньпин, кроме прочего, обсудили агрессивную войну, которую против Украины начала страна-оккупант Россия, и ее последствия.
«В ходе переговоров они подчеркнули, что ядерная война не должна быть развязана и никогда не может быть выиграна», – сказано в сообщении.
Шольц представил Си Цзиньпину точку зрения ФРГ на украинский кризис (так в КНР называют войну РФ против Украины), выразив надежду на поддержание тесной связи с Китаем, указывается на сайте МИД КНР.
«Си Цзиньпин отметил, что для коренного урегулирования […] украинского кризиса необходимо более глубоко продумать вопросы безопасности, придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, а также содействовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности, – говорится в сообщении. – Сжатие пространства безопасности других стран и одностороннее предпочтение одной стороны при игнорировании законных требований другой приведут к региональному дисбалансу, расширению и эскалации конфликтов».