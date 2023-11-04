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Шольц и Си Цзиньпин обсудили российскую агрессию против Украины

  • 4.11.2023, 6:00
Шольц и Си Цзиньпин обсудили российскую агрессию против Украины

Они отметили, что ядерная война не должна быть развязана.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 ноября провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Шольц и Си Цзиньпин, кроме прочего, обсудили агрессивную войну, которую против Украины начала страна-оккупант Россия, и ее последствия.

«В ходе переговоров они подчеркнули, что ядерная война не должна быть развязана и никогда не может быть выиграна», – сказано в сообщении.

Шольц представил Си Цзиньпину точку зрения ФРГ на украинский кризис (так в КНР называют войну РФ против Украины), выразив надежду на поддержание тесной связи с Китаем, указывается на сайте МИД КНР.

«Си Цзиньпин отметил, что для коренного урегулирования […] украинского кризиса необходимо более глубоко продумать вопросы безопасности, придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, а также содействовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности, – говорится в сообщении. – Сжатие пространства безопасности других стран и одностороннее предпочтение одной стороны при игнорировании законных требований другой приведут к региональному дисбалансу, расширению и эскалации конфликтов».

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