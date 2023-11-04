Молодой логопед показала свою зарплату
- 4.11.2023, 7:11
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Не все посочувствовали.
Минчанка, работающая по распределению логопедом в государственной школе, выложила в тикток свою зарплату. Реакции разные, пишет «Наша Нiва».
Девушка первый год на отработке. За сентябрь она получила 720 рублей (из них 103 рубля — доплата молодому специалисту). За октябрь — 502 рубля (так как 13 дней была на больничном).
Девушка работает на 1 ставку, 20 часов в неделю.
Ее видео в тикток собрало почти 100 тысяч просмотров.
@logodom.by А как вы считаете достаточно ли этого, что бы прожить месяц? С учётом того, что логопеду не дают в гколе никаких пособий и игрушей и всё это надо покупать за свои деньги * сумма указана в беларусских рублях #рекомендации #молодойспециалист #работавшколе #логопед #логопедическиезанятия ♬ оригинальный звук - logodom.by
Многие комментаторы недоумевали: так вы же заняты только половину дня, нормальные деньги для такой загрузки.
Логопед объяснила: 20 часов — это только занятия, которые она проводит. Еще 15 часов ее нагрузки — подготовка к ним и документация.
«Я должна написать план-конспекты на каждое занятие, а у меня их 8-10 в день, подготовить материал наглядный, подготовить игры», — делится она.
Помимо этого нужно написать родителям рекомендации о том, что сделали с ребенком и что нужно закрепить.
@logodom.by Ответ пользователю @Мешок рыбы #рекомендации #молодойспециалист #работавшколе ♬ оригинальный звук - logodom.by
«Да это не зарплата для молодого специалиста. Одеться, выплатить за жилье, питание, и это называется нищета», — сочувствуют люди в комментариях.
«Как мама особенного ребенка, скажу большое спасибо за вашу работу! Поскольку сама знаю, каких нервов и сил это стоит», — пишет женщина под постом.
Но не все считают такой заработок катастрофой.
«Милые, мы сами выбираем себе профессию… Знали, куда идем. К чему теперь жаловаться…. У многих зарплата меньше. Но надо стремиться к большему», — пишут в ответ.
«На некоторых заводах за эти деньги люди вкалывают месяц, в холоде, грязи… Кто на что учился», — рассуждают.
«Здесь совсем не молодые специалисты получают 700р. Проживая с родителями жить можно, а потом замуж выйдешь, с мужем будете 3000 на двоих и нормально, жить можно», — поучают.