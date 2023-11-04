Гендиректора ТАСС уволили за освещение мятежа Пригожина 4.11.2023, 8:35

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сергей михайлов

Для 2-х тысяч сотрудников агентства его отставка стала настоящим шоком.

Увольнение гендиректора российского государственного информагентства ТАСС Сергея Михайлова стало наказанием Кремля за чересчур подробное освещение мятежа ЧВК «Вагнер».

Об этом The Moscow Times сообщили пять источников — высокопоставленный сотрудник ТАСС, сотрудник администрации президента, два высокопоставленных источника в Госдуме и чиновник российского правительства. Кроме того, об этом известно топ-менеджеру одного из крупных российских медиахолдингов. Все они согласились разговаривать лишь на условиях анонимности из-за опасений попасть под уголовное преследование.

Возглавлявший ТАСС с 2012 года Михайлов лишился поста 5 июля и стал первым гражданским чиновником, наказанным после бунта вагнеровцев, который стоил карьеры ряду российских военных, в том числе экс-командующему группировкой в Украине генералу Сергею Суровикину.

Претензией Кремля к Михайлову стало излишне рьяное, «новостное» освещение подробностей взятия вооруженными наемниками штаба в Южном федеральном округе в тот момент, когда российская власть публично проявила слабость и находилась в панике. Государственный ТАСС одним из первых — рано утром в субботу 24 июня — опубликовал фотографии из Ростова-на-Дону, наглядно доказывающие, что бойцы «Вагнера» заняли центр города и блокировали штаб, откуда осуществлялось командование войсками в Украине.

«ТАСС слишком подробно и оперативно все это освещал. Какое-то помешательство у них случилось. Забыли, что их главная задача не в том, чтобы сообщать новости. А чтобы создавать для Кремля идеологически верный нарратив», — сказал The Moscow Times чиновник российского правительства.

В Кремле, где держат все государственные и частные СМИ под жестким контролем, были недовольны как эпизодом с мятежом Пригожина, так и в целом недостаточно высоким уровнем пропаганды со стороны ТАСС, сказал источник в руководстве агентства и подтвердили собеседник в Кремле и собеседник в одном из крупных российских медиа-холдингов.

Алексей Громов, первый замглавы администрации президента РФ, курирующий российские СМИ, «был просто в ярости», сказал источник в ТАСС.

«Он улетел»

Последней каплей для Кремля стала информация о том, что Михайлов покинул Москву, когда танки и бронетехника «Вагнера» стремительным маршем двигались на столицу, а из аэропортов один из другим улетали бизнес-джеты олигархов и чиновников.

Среди них предположительно были друг детства Владимира Путина миллиардер Аркадий Ротенберг, вице-премьер Денис Мантуров, миллиардер Владимир Потанин, а также миллиардер Борис Ковальчук, глава «Интер РАО» и сын другого друга детства российского президента Юрия Ковальчука. Сам Путин, как рассказали источники The Moscow Times, также покидал Москву по рекомендации службы безопасности.

Михайлов действительно уехал из столицы, рассказал The Moscow Times его давний знакомый: «Он улетел. Но ему позвонили и сказали срочно вернуться. Потом всем говорил, что была заранее запланированная поездка. Но кому это интересно?».

Второй знакомый Михайлова подтвердил The Moscow Times его отъезд, но назвал его «просто совпадением». «Сергей и правда любитель путешествовать. Были выходные», — объяснил он.

Спустя несколько дней после неудавшегося мятежа депутаты Госдумы потребовали от спецслужб выяснить, кто из чиновников и государственных функционеров покидал столицу в критический момент, и наказать их за «неблаговидный поступок».

Сам Михайлов сообщил The Moscow Times, что во время июньских событий «находился в своем кабинете». «Уехал с работы утром. Никаких претензий к работе ТАСС никогда за 11 моих лет не было», — написал Михайлов в ответ на вопросы.

«Начальник должен победить»

Для Михайлова и его подчиненных — 2 тысяч сотрудников новостного агентства — его отставка стала настоящим шоком, рассказали The Moscow Times три человека, хорошо знакомых с бывшим гендиректором. Когда 5 июля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поднимался в выполненную в стиле советского модернизма штаб-квартиру ТАСС в центре Москвы, никто не подозревал, что он объявит сотрудникам о назначении нового руководителя.

Отставка Михайлова, кавалера ордена Дружбы, которым наградил его президент, связана с его собственным желанием, объявил Чернышенко и показал на сидящего рядом с грустным выражением лица Михайлова. Новым гендиректором правительство назначило автора фильма «Путин» (2018), замгендиректора государственного ВГТРК и бывшего пресс-секретаря избирательного штаба российского президента Андрея Кондрашова.

«Михайлов не собирался уходить в тот момент. Он просил его освободить от обязанностей раньше. Потому что попадание в санкционный список его сильно потрясло — он сибарит, любит погулять по европейским ресторанам. Но начальство его не отпустило. Поэтому он спокойно работал дальше», — сказал один из его давних знакомых.

То, что Михайлов строил рабочие планы в ТАСС, подтвердили The Moscow Times несколько сотрудников агентства, общавшихся с ним незадолго до отставки. «Мы обсуждали с ним рабочие задачи на конец 2023 года», — сказал один из сотрудников.

От нового гендиректора правительство ждет изменения политики ТАСС и усиления градуса госпропаганды. «Нейтральность ТАСС сейчас никому не нужна. Время такое — война и скоро выборы, на которых начальник должен рекордно победить. При новом гендиректоре ТАСС будет более агрессивным, провокационным», — сказал чиновник российского правительства.

«Нет, это все не так», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу The Moscow Times прокомментировать причины отставки Михайлова.

The Moscow Times направила запрос о комментарии пресс-секретарю премьер-министра РФ Михаила Мишустина и ожидает ответ.

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