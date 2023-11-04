В Ростове-на-Дону раздалась серия мощных взрывов 4.11.2023, 8:39

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Что происходит?

Вечером в пятницу, 3 ноября, в российском Ростове-на-Дону слышали громкие взрывы. По словам местных жителей, их было по меньшей мере восемь, сообщает obozrevatel.com.

Об этом писали в ростовских новостных пабликах. «Грохот слышали корреспонденты, живущие на расстоянии нескольких километров друг от друга (Нахичевань – район вокзала Ростов-Главный)», – жаловались там.

Таким образом, взрывы были слышны в разных районах Ростова, но громче всего было в центре города.

Позже россиян попытались успокоить тем, что это якобы был салют, но они в комментариях сразу же опровергли эту информацию.

«Это работа ПВО, ни с каким салютом не спутаешь», «Ага, салютики, что аж в области слышно», «Просто в истребитель, который переходит на сверх звук уже не верят и теперь после взрывов будут с набережной салют пускать для прикрытия», «25 лет живу тут и знаю, как на левом бахают салюты! Это явно не оно», – писали они.

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