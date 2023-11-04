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Он же болен, в маразме

  • Иван Преображенский
  • 4.11.2023, 8:44
  • 2,360
Он же болен, в маразме

Путин выступил так, будто перед ним палата №6 ближайшего дурдома.

Из того маразма, который несет Путин, понятно, что он намерен жить минимум 100 лет

Путин на встрече с активом фальшивых общественников из официозной Общественной палаты выступил так, будто перед ним «палата №6» ближайшего дурдома.

Впереди День народного единства, - заявил российский диктатор. По словам Путина, «праздник этот приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно, каких-то 400 с небольшим лет назад».

«Что такое 400 лет? - пустился этот маразматик в рассуждения. - Это на протяжении пяти-шести поколений. Быстро очень время летит. Пять-шесть поколений. Всего-то».

Дальше он пошел трендеть о том, «как много за это время произошло событий в истории нашей страны», даже не замечая, что уже этим противоречит сам себе, а точнее тому бреду, который ему написали референты. Но это уже детали. Главное - его подсчеты.

Какие пять поколений за более чем 400 лет? Да и никак не шесть. Восемь-девять-десять, в общем раза в два больше, он не хочет? Вот я специально открыл родословное древо по бабушкиной линии, где у меня дворяне-однодворцы. Там с 1727 года, когда они дворянство получили, больше поколений прошло.

Когда открывает рот этот неуч, не имеющий представления о том, какая средняя продолжительность в Российской Империи была даже в 19 веке, становится страшно. Он же болен, в маразме. И главное, явно ищет способ так и жить. Надо будет, и в человеческой крови в прямом, а не переносном смысле, искупается.

Иван Преображенский, t.me

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