Арина Соболенко победила Елену Рыбакину и пробилась в полуфинал WTA Finals 4.11.2023, 8:52

Белоруска оказалась сильнее в решающем сете.

Первая ракетка мира Арина Соболенко доиграла-таки заключительный матч группового этапа WTA Finals. В мексиканском Канкуне белорусская теннисистка одолела Елену Рыбакину из Казахстана.

Напомним, что из-за дождя этот матч был прерван накануне. Соболенко успела выиграть первый сет (6:2), а во втором уступала со счетом 3:5. Рыбакина, которая занимает четвертую позицию в рейтинге, довела партию до победы — 6:3. Но в решающем сете Арина была сильнее — 6:3.

Таким образом, белоруска на групповом этапе Итогового турнира дважды победила (у Рыбакиной и гречанки Марии Саккари) и проиграла американке Джессике Пегуле. Соболенко и Пегула пробились в полуфинал.

Арина возглавляет рейтинг с 11 сентября этого года. Экс-первая ракетка мира Ига Свентек вернет лидерство после WTA Finals, если выиграет турнир.

WTA Finals — традиционное соревнование с участием восьмерки сильнейших игроков согласно рейтингу. Нынешний турнир с призовым фондом 9 млн долларов, который фактически завершит 2023 год, принимает Мексика.

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